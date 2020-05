V Košiciach otvorili ďalšie detské ihriská a športoviská

Košice 21. mája (TASR) – Ďalších 15 detských ihrísk a športovísk otvorila pre verejnosť Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach. Od stredy (20. 5.) je ich tak sprístupnených dokopy 30. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Ako pripomenula riaditeľka SMsZ Marta Popríková, na základe hygienických nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) ich musia pred otvorením každý deň upratať, pohrabať na nich piesok, očistiť a vydezinfikovať dotykové plochy jednotlivých herných zostáv. Ďalšou povinnosťou je raz za týždeň pieskovisko preliať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. „Je to z časových a kapacitných dôvodov nesmierne náročné, avšak našli sme si vhodný systém,“ povedala s tým, že jeden deň dezinfekcie ich bez nákladov na premývanie pieskoviska stojí okolo 1000 eur.



Povinnosti v súvislosti s opatreniami platia aj pre návštevníkov detských ihrísk. Zdržiavať sa na nich môžu len s ochranným rúškom alebo inou pokrývkou nosa a úst. Rodičia alebo iné osoby, ktoré deti sprevádzajú, musia mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk, tiež je povinnosťou dodržanie aspoň dvojmetrového odstupu. „Takisto sa odporúča minimalizovať kontakt s ďalšími návštevníkmi detského ihriska vrátane detí,“ dodáva mesto. Kapacita ihriska je určená podľa jeho veľkosti. Podmienky prevádzkovania a využívania sú zverejnené na informačných tabuliach umiestnených na ihriskách.







SMsZ spravuje celkovo 204 detských ihrísk a športovísk, ktoré chce postupne otvárať. Vybrané sprevádzkovali v mestských častiach Staré Mesto, Západ, Sever, Juh, Dargovských hrdinov, Ťahanovce a Nad Jazerom. Presný zoznam je zverejnený na webovej stránke mesta. Sprístupnené sú od 9.00 do 19.00 h.



Detské ihriská boli pre verejnosť uzatvorené od 16. marca v rámci preventívnych opatrení pred zamedzením šírenia nového koronavírusu. Prvých 15 ihrísk opätovne sprístupnila SMsZ v zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR 13. marca.