V Košiciach odstraňujú invázne dreviny, realizujú aj náhradnú výsadbu

Košice 20. februára (TASR) - Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach sa postupne snaží odstraňovať invázne dreviny. Vzhľadom na to, že sa ich v meste nachádza veľa, k plánovaniu ich výrubu podľa vlastných slov pristupuje citlivo. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že realizuje aj náhradnú výsadbu.



"Mnohí občania sa zaujímajú, prečo je nutné odstrániť niektoré stromy v meste. V niektorých prípadoch ide o výrub v zmysle rozhodnutia okresného úradu, zatiaľ čo v iných prípadoch zase o výrub inváznych drevín, ktoré musia byť odstránené podľa platnej legislatívy," uvádza s tým, že výrub sa pre neznalosť problematiky nie vždy stretáva s pochopením občanov. "Zákon neukladá povinnosť náhradnej výsadby za invázne dreviny, aj napriek tomu realizujeme vo vhodnom vegetačnom termíne náhradnú výsadbu minimálne v pomere 1:1," dodáva.



SMsZ pripomína, že invázne druhy drevín boli na územie Slovenska dovezené alebo sa sem rozšírili z iných krajín. Mnohé z nich sa v minulosti pred zaradením do zoznamu inváznych druhov bežne vysádzali a v súčasnosti tvoria v Košiciach aj celé stromoradia a aleje. Typickými zástupcami sú javorovec jaseňolistý a pajaseň žliazkatý. "Tieto druhy sú krátkoveké a ich drevo je krehké. Najmä u starších stromov výrazne stráca pevnosť a môže dôjsť k poškodeniu počas silného nárazového vetra," uvádza.



Semená inváznych drevín sú podľa SMsZ schopné uchytiť sa a vyklíčiť aj v puklinách stavieb, ciest a chodníkov a dokážu na týchto nehostinných miestach prežiť a rásť, čím poškodzujú komunikácie, budovy aj podzemné siete. "Invázne dreviny sú takisto do rôznej miery toxické a toxíny inhibujúce rast konkurentov vylučujú aj do pôdy," vysvetľuje s tým, že preto sa v ich okolí ostatné druhy stromov nedokážu uchytiť a prosperovať.