Obrady v košickom krematóriu pre havarijný stav strechy nevykonávajú

Košice 22. apríla (TASR) – Smútočné obrady z košického krematória pre havarijný stav časti strechy presunuli na Verejný cintorín. Urobili tak po tom, ako sa minulý týždeň pri hlavnom vchode prepadla časť jej výstuže. Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach predpokladá, že kým sa krematórium opäť naplno sprístupní, prejdú mesiace. Samotné spopolňovanie tiel sa bude vykonávať tak, ako doteraz. Pre TASR to uviedol hovorca SMsZ Peter Sasák.



Podľa jeho slov došlo k deštrukcii strešného panelu postupným dlhodobým zatekaním zrážkovej vody cez narušenú hydroizoláciu strechy. Problém vidí aj v nedostatočnej údržbe zo strany bývalého súkromného nájomcu. Časť výstuže strechy v exteriéri sa v pondelok 11. apríla počas smútočného obradu prepadla a skončila na zemi, v dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie.



Miesto pod poškodenou časťou strechy ohradili a vstup do krematória bol odvtedy možný už len bočným vchodom. „Urobili sme niektoré opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a dali sme si vypracovať statický posudok havarijného stavu strechy. Z jeho výsledkov, ktoré sme dnes dostali, vyplýva, že došlo k poškodeniu časti nosnej konštrukcie zo strešných pórobetónových panelov,“ uviedol Sasák s tým, že k presunu smútočných obradov do priestorov Verejného cintorína pristúpili po Veľkej noci. „Statik nám navrhol, aby sme uzavreli vstup do objektu v celom rozsahu a v okolí piatich metrov od vonkajšieho obrysu striech objektov, čo sme aj urobili,“ spresnil.



Prioritou SMsZ bude podľa neho oprava havarijného stavu strechy. V súvislosti s tým tento týždeň oslovili projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie na jej rekonštrukciu. „Najneskôr do konca apríla podnikneme aj ďalšie kroky na bezodkladné odstránenie tohto havarijného stavu. Dovtedy v krematóriu nebude na základe statického posudku možné vykonávať smútočné obrady, tie sa budú môcť uskutočniť len na Verejnom cintoríne,“ dodal.