Sneženie dopravu v Košiciach neskomplikovalo

Na snímke sneh v parku v centre Košíc 13. januára 2021. Foto: TASR František Iván

Košice 13. januára (TASR) – Sneženie počas uplynulej noci v Košiciach dopravu neskomplikovalo. Všetky hlavné cestné ťahy boli a sú zjazdné. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že momentálne sa realizuje čistenie bočných komunikácií a chodníkov. Čo sa týka tzv. adoptovaných chodníkov, podľa neho je vyčistená väčšina z nich.Spoločnosť Kosit začala s preventívnym posypom v stredu o 00.30 h. Snežilo približne do 6.00 h. Od skorých ranných hodín nasadila firma do terénu 37 mechanizmov. Postupnú zimnú údržbu komunikácií a ručné čistenie chodníkov realizuje nepretržite.uviedla za spoločnosť Slavomíra Brzová.Mesto túto sezónu premiérovo zapojilo občanov do starostlivosti o chodníky v obytných oblastiach, a to za finančnú odmenu. Takmer 500 zaregistrovaných Košičanov dostalo prostredníctvom aplikácie Zimná údržba výzvu na jej realizovanie o 6.10 h.spresnil Fabian. Kosit na ručné čistenie chodníkov nasadil 30 pracovníkov.