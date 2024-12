Košice splnili povinnosť zberu textilného odpadu na zberných dvoroch

Košice 30. decembra (TASR) - Košice už majú splnenú povinnosť zberu textilného odpadu, obyvatelia majú niekoľko možností, ako s textilom nakladať. V súvislosti s povinným zavedením triedeného zberu textilu, ktorý začne na Slovensku platiť od nového roka, to pre TASR uviedol magistrát mesta Košice.



"V rámci povinnosti zaviesť a realizovať zber textilného odpadu má túto povinnosť mesto Košice splnenú už dlhodobo, a to formou zberných dvorov, kde má každý obyvateľ mesta Košice možnosť odovzdať svoj textilný odpad. V tejto službe budeme na našich piatich zberných dvoroch pokračovať aj v budúcom roku," spresnil hovorca mesta Dušan Tokarčík.



Pripomenul, že v tomto roku zároveň prebieha pilotný projekt zberu textilu na opätovné použitie v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar a so spoločnosťou Kosit. Na tento účel je aktuálne rozmiestnených 18 kontajnerov. Miesta, kde presne sa nachádzajú, sú zverejnené na webovej stránke mesta. "Po skončení roka sa projekt vyhodnotí a nastaví sa jeho ďalšie pokračovanie," dodal.



Podľa Tokarčíka je v Košiciach niekoľko možností, ako nakladať s textilom. V prípade, ak ide o textilný odpad, najlepším spôsobom je odovzdať ho bezplatne na zbernom dvore. Ak chce obyvateľ textil a šatstvo "recyklovať", môže sa zapojiť do uvedeného pilotného projektu či využiť charitatívne zbierky šatstva organizované niektorými mestskými časťami alebo neziskovými organizáciami.