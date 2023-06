Chodník pre peších a cyklistov na Južnej triede v Košiciach obnovili

Košice 22. júna (TASR) - Verejnosť už môže využívať zrekonštruovaný spoločný chodník s oddelenými pruhmi pre cyklistov a chodcov po oboch stranách na Južnej triede. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že ide o úsek v celkovej dĺžke 3,5-kilometra.



Opravili a vyasfaltovali kryt chodníka a v miestach s najhorším stavom podložia ho postavili nanovo. V priestoroch vjazdov do dvorov, respektíve priechodov, zrealizovali bezbariérovú úpravu pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane doplnenia prvkov pre nevidiacich. Celá trasa bola zároveň doplnená o vodorovné a zvislé dopravné značenie.



Starostka mestskej časti Juh Anna Súkeníková pripomenula, že chodník bol predtým značne zdevastovaný. "Spája nielen občanov, ale aj Juh s našimi susednými mestskými časťami Nad jazerom, Barcou a Starým Mestom," dodala. K rekonštrukcii prispeli aj podnety občanov.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že rekonštrukcia sa zdržala, keďže víťaz verejnej súťaže odstúpil a museli hľadať nového zhotoviteľa. Stavebné práce tak napokon takmer za 284.000 eur zrealizovala spoločnosť Astex.



Podľa jeho slov je v rôznom stupni projekčnej prípravy pred ich plánovanou výstavbou v súčasnosti 35 kilometrov cyklotrás. "Hoci musíme rátať často s časovo a finančne zložitým majetkovo-právnym vysporiadaním, sme na dobrej ceste, aby sme zlepšili podmienky a vybudovali ďalšie úseky pre fanúšikov cyklodopravy," skonštatoval.



V lete by sa mali začať práce na ďalších troch úsekoch cyklochodníkov. Ide o spoločný chodník pre chodcov a cyklistov od hypermarketu smerom na sídlisko Dargovských hrdinov, ďalej má ísť o úpravu cyklochodníka pri autobusovej zastávke pri Amfiteátri a vybudovať plánujú aj nový spoločný chodník pre chodcov a cyklistov na Aničke od detského areálu k tenisovým kurtom.



Cyklisti v Košiciach môžu v súčasnosti využívať viac ako 37 kilometrov cyklotrás a združených chodníkov pre cyklistov a chodcov. Okrem toho možno jazdiť aj na vyše 160 kilometrov trás v Mestských lesoch a po 25 kilometroch cyklo a flowtrailow.