VIDEO: Spolu 35 košických mestských policajtov si prevzalo ocenenia

Košice 8. januára (TASR) – Spolu 35 košických mestských policajtov ocenil v stredu primátor Jaroslav Polaček. Išlo o tých príslušníkov mestskej polície (MsP), ktorí sú v službe viac ako 25 rokov. Ako povedal, rady MsP plánujú v tomto roku rozšíriť približne o 40 ľudí.



Ocenení si prevzali ďakovný list a udelili im aj finančnú odmenu. „MsP vykonáva mnoho malých vecí, z ktorých v našom meste následne plynie bezpečnosť, pomoc tým, ktorí to potrebujú, i ochrana verejného majetku. Myslím si, že je potrebné nielen oceňovať, ale tiež ukázať Košičanom, že MsP je tu, je pripravená a je kvalifikovaná,“ uviedol v súvislosti s novoročným nástupom mestských policajtov a hodnotením uplynulého roka. V rámci neho poďakoval aj štyrom mestským policajtom, ktorí sa minulý rok priamo podieľali na záchrane ľudských životov.







Ako pripomenul, v uplynulom období okrem iného pribudli v Košiciach environmentálne hliadky a mestskí policajti dohliadajú na poriadok aj vo vybraných linkách mestskej hromadnej dopravy. „Robíme poriadok na rôznych miestach v našom meste a ja si myslím, že Košičania to postupne oceňujú. Verím, že budú dôverovať MsP omnoho viac ako v minulosti, to je mojím cieľom - aby boli Košice bezpečné, čisté a aby mali mestskí policajti dostatočnú úctu a dokázali priniesť pre mesto hodnoty, ktoré potrebuje,“ dodal Polaček.



Z ocenených mestských policajtov je 28 príslušníkov v službe od roku 1993. Medzi nimi je aj Vladimír Šolc. Podľa vlastných slov pôsobil na viacerých staniciach v rôznych mestských častiach. „Kto chce ísť k MsP, musí mať nejakú víziu, že chce pomáhať - bez ohľadu na to, ako sa bude chovať okolie, lebo za našu prácu sme minimálne chválení, skôr sme za každú maličkosť skritizovaní,“ povedal pre TASR.



Mesto chce v tomto roku prijať približne 40 nových mestských policajtov. Prvých 14 v týchto dňoch nastúpilo do školiaceho strediska. V súčasnosti má košická MsP vo výkone služby 238 príslušníkov, z toho asi jednu tretinu tvoria ženy. Podľa náčelníka MsP Slavomíra Pavelčáka by bol ideálny celkový počet mestských policajtov 300.



Vo funkcii, ktorej sa ujal v tomto roku, chce zabezpečiť 24-hodinový výkon služby, plánuje tiež posilniť priamy výkon služby, či zriadiť takzvaný okrskový systém. „Chceme realizovať aj preventívno-bezpečnostné akcie celomestského charakteru so zameraním sa na nedovolenú konzumáciu alkoholu, verejný poriadok a podobne,“ uviedol Pavelčák.