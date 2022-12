Košice spúšťajú zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Košice 27. decembra (TASR) - Od začiatku nového roka musí aj mesto Košice pristúpiť k povinnosti triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností. Rozpočet mesta bude táto nová zákonná úprava stáť 2,7 milióna eur. Informovala o tom spoločnosť Kosit spolu s oznámením, ako bude zber fungovať.



Každej domácnosti žijúcej v rodinnom dome bude podľa firmy v priebehu januára až k dverám nehnuteľností bezplatne doručená vlastná zberná nádoba. Pôjde o 30-litrové hnedé vedro označené nápisom kuchynský BIO odpad. Spolu s touto nádobou doručia 25 vriec, ktoré majú byť vložené do nádoby, aby ju chránili pred znečistením.



"Obyvatelia budú bioodpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia ďalších vrecúšok. Spoločnosť Kosit zabezpečí odvoz vyzbieraného bioodpadu raz týždenne. Pri každom zbere bude odpad vo vreci odvezený a domácnosti bude vrátená prázdna nádoba na ďalšie použitie," uviedol generálny riaditeľ podniku Marián Christenko.



Do každého stanovišťa kontajnerov pri bytových domoch v Košiciach pribudne nová zberná nádoba hnedej farby s objemom 240 litrov označená nápisom kuchynský BIO odpad. Nádoba bude opatrená vrecom, ktoré ju má chrániť pred znečistením. Hnedé nádoby bude zberová spoločnosť pristavovať postupne v prvej polovici januára. Obyvatelia budú do nich voľne vhadzovať odpad z kuchyne. Používanie vrecúšok, a to ani kompostovateľných, nebude povolené. Podnik zabezpečí vyprázdnenie spoločných hnedých nádob dvakrát týždenne.



"Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc bude energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica spoločnosti Eko-Salmo Plus pri obci Kokšov-Bakša je vybudovaná na účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj na výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva," doplnil Christenko.



Pri nastavovaní plošného systému zberu kuchynského bioodpadu vychádza mesto zo skúseností z pilotnej lokality Nová Terasa. Projekt spustili už 1. júla 2021, do zberu je tam zapojených celkovo takmer 650 domácností. Zber prebieha raz týždenne a hmotnosť odpadu z jedného zberu predstavuje v priemere 700 kilogramov.



Pre komunikáciu s obyvateľmi je na webovom sídle spoločnosti Kosit vytvorená samostatná stránka, kde je opísaný systém fungovania zberu. Na sociálnej sieti existuje od spustenia pilotného projektu skupina Triedim BIO v kuchyni, ktorá bude po celoplošnom zavedení zberu využívaná na šírenie informácií k tejto téme. Košičania, ktorí nie sú aktívnymi užívateľmi sociálnych sietí, môžu posielať otázky na adresu triedim.BIO@kosit.sk alebo konzultovať telefonicky na bezplatnej linke 0800-156-748.