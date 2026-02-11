< sekcia Regióny
Košice spustili prípravné práce obnovy priestranstva Clementisova
Projekt je financovaný prevažne z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.
Autor TASR
Košice 11. februára (TASR) - V uplynulých dňoch sa začali prípravné práce na projekte revitalizácie verejného priestranstva Clementisova v Košiciach. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, práce za viac ako 320.000 eur s DPH majú byť hotové do 12 mesiacov.
„Doposiaľ len málo využívané verejné priestranstvo medzi Clementisovou ulicou a cestou prvej triedy (I/19) na Herlianskej ulici na sídlisku Dargovských hrdinov sa od minulého týždňa začína meniť na modernú rekreačnú plochu, ktorá sa stane jednou z ozdôb tejto mestskej časti,“ uvádza magistrát s tým, že tam pribudne zeleň, nové chodníky, verejné osvetlenie aj iné prvky.
Projekt je financovaný prevažne z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.
Mesto pripomína, že v súčasnosti pokračujú práce na viacerých zelených a modrých projektoch, ktoré majú skvalitniť život obyvateľom a zmierniť následky vplyvov klimatickej zmeny. Onedlho má odštartovať aj revitalizácia verejného priestranstva v parku na Bašťovanského ulici.
„Doposiaľ len málo využívané verejné priestranstvo medzi Clementisovou ulicou a cestou prvej triedy (I/19) na Herlianskej ulici na sídlisku Dargovských hrdinov sa od minulého týždňa začína meniť na modernú rekreačnú plochu, ktorá sa stane jednou z ozdôb tejto mestskej časti,“ uvádza magistrát s tým, že tam pribudne zeleň, nové chodníky, verejné osvetlenie aj iné prvky.
Projekt je financovaný prevažne z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.
Mesto pripomína, že v súčasnosti pokračujú práce na viacerých zelených a modrých projektoch, ktoré majú skvalitniť život obyvateľom a zmierniť následky vplyvov klimatickej zmeny. Onedlho má odštartovať aj revitalizácia verejného priestranstva v parku na Bašťovanského ulici.