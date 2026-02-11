Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Regióny

Košice spustili prípravné práce obnovy priestranstva Clementisova

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Projekt je financovaný prevažne z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.

Autor TASR
Košice 11. februára (TASR) - V uplynulých dňoch sa začali prípravné práce na projekte revitalizácie verejného priestranstva Clementisova v Košiciach. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, práce za viac ako 320.000 eur s DPH majú byť hotové do 12 mesiacov.

„Doposiaľ len málo využívané verejné priestranstvo medzi Clementisovou ulicou a cestou prvej triedy (I/19) na Herlianskej ulici na sídlisku Dargovských hrdinov sa od minulého týždňa začína meniť na modernú rekreačnú plochu, ktorá sa stane jednou z ozdôb tejto mestskej časti,“ uvádza magistrát s tým, že tam pribudne zeleň, nové chodníky, verejné osvetlenie aj iné prvky.

Projekt je financovaný prevažne z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.

Mesto pripomína, že v súčasnosti pokračujú práce na viacerých zelených a modrých projektoch, ktoré majú skvalitniť život obyvateľom a zmierniť následky vplyvov klimatickej zmeny. Onedlho má odštartovať aj revitalizácia verejného priestranstva v parku na Bašťovanského ulici.
.

Neprehliadnite

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá