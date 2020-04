Košice spustilo novú webovú stránku, zameraná je na koronavírus

Košice 11. apríla (TASR) - Mesto Košice spustilo webovú stránku s názvom korona.kosice.sk. Zverejňuje na nej informácie o živote v meste a obmedzeniach, ktoré boli prijaté v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Magistrát o tom informuje na svojom webe.



„Z pohľadu vybavovania úradných záležitostí je najsilnejším nástrojom stránky odkaz na elektronický portál mesta Košice, na ktorý sa dá dostať kliknutím na ikonku eSlužby,“ uvádza s tým, že si tak možno vybaviť svoje požiadavky aj počas dočasného uzatvorenia magistrátu mesta Košice pre verejnosť.



Stránka je rozdelená na osem podcelkov, používateľ sa po kliknutí na ne môže dozvedieť o súčasnom fungovaní inštitúcií mesta, škôl, verejných priestranstiev a pietnych miest či doprave a parkovaní. Nájde na nej aj sumár niektorých ďalších zmien a obmedzení, ktoré momentálne platia.



Magistrát pripomína, že na stránke môžu návštevníci sledovať aj živý stream vysielania mestskej televízie, napríklad aj vrátane aktuálnych vyhlásení mesta. Pre spojenie s operátormi call centra je k dispozícii chatbot - informátor, ktorý cez messenger priamo prepája ich požiadavky na zamestnancov mesta. „Druhý takýto chatbot obsahuje základné informácie k novému koronavírusu. Ponúka aj pravidelne aktualizované štatistiky a odkazy na zdroje, ktoré môžu každému návštevníkovi pomôcť sa zorientovať,“ dodáva mesto s tým, že onedlho by mala fungovať aj sekcia, v ktorej seniori s mesačným dôchodkom do 450 eur nájdu odporúčané reštaurácie a prevádzky s certifikátom mesta Košice. V nich budú môcť za zvýhodnených podmienok využiť do 30. júna donášku obedov, na ktoré im mesto prispeje jedným eurom na jedlo a jedným eurom na dopravu.



„Náš nový portál vznikol najmä ako nástroj na rýchle a efektívne informovanie občanov a pracovníkov call centra mesta Košice, ktorí denne vybavia desiatky telefonátov a mailov. Vzhľadom na to, že call centrum zabezpečuje aj on-line komunikáciu s občanmi a rieši na dennej báze ich požiadavky, chceli sme prepojiť moderné možnosti a zefektívniť činnosť dobrovoľníkov a zamestnancov,“ povedal primátor Jaroslav Polaček.