Nočný výcvik pilotov v Košiciach bude prebiehať na tichších strojoch

Celkovo 271 profesionálnych vojakov sa v týchto dňoch v priestoroch Centra výcviku Lešť pripravuje na nasadenie do misie UNFICYP na Cypre. Prví z nich by mali vystriedať svojich kolegov na misii v septembri a decembri 2020, ďalší budú súčasťou rotácií v marci a v júli na budúci rok. Cieľom výcviku príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorý na Lešti prebieha od 13. do 19. júla 2020, je získanie praktických vojenských zručností súvisiacich s plnením úloh misie. Ide napríklad o výcvik predpísaných reakcií na rôzne situácie, ktoré môžu nastať počas vyslania - patrolovanie, civilné a vojenské, ako aj civilno-vojenské incidenty,nácvik rôznych spôsobov evakuácie, a tiež výcvik potrebných reportovací systém či rádiokomunikácia. Na snímke vrtuľník Black Hawk počas monitorovania výcviku na Lešti v okrese Zvolen 16. júla 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Košice 23. júna (TASR) - Spoločnosť Slovak Training Academy (STA) bude aj v najbližších týždňoch pokračovať vo výcviku nových pilotov vrtuľníkov. Aktuálna fáza pilotného kurzu tiež počíta s nočnými preletmi do polnoci. Podľa hovorcu STA Dušana Tokarčíka budú lietať na menej hlučných strojoch typu Schweizer a MD-530.



Ako pripomenul výkonný riaditeľ spoločnosti Dominik Varga, letecká akadémia v letných mesiacoch nebude cvičiť na vrtuľníkoch typu UH-60 Black Hawk. Podľa jeho slov tým vychádzajú v ústrety obyvateľom lokalít v blízkosti letiska, ktorí sa na nočné cvičenia sťažovali najmä v lete, kedy majú pootvárané okná.



STA aktuálne prostredníctvom certifikovanej spoločnosti ukončila merania hluku. „Štúdiu predložíme dotknutým štátnym orgánom na posúdenie a veríme, že nám pomôže zobjektivizovať tému hlukovej záťaže na obyvateľstvo. Zároveň nám presnejšie ukáže, aké možnosti má naša spoločnosť pri hľadaní nových leteckých koridorov tak, aby sme ľuďom vyšli čo najviac v ústrety,“ doplnil Varga. Zároveň začali rokovať o možnostiach rozšírenia spolupráce s letiskami v Poprade a Spišskej Novej Vsi, čím chcú rozptýliť výcvik na väčšom území tak, aby predchádzali možným sťažnostiam od obyvateľov.



Na výsledky hlukovej štúdie čaká aj Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré bude na základe nich postupovať ďalej. Na rezort sa obrátilo mesto Košice, podľa ktorého prelety vrtuľníkov STA spôsobujú nadmernú hlukovú záťaž. Evidujú aj podnety od obyvateľov. Tiež vznikla petícia, ktorá žiada úplné zrušenie nočných preletov a tréningových letov. STA tvrdí, že už spravila niekoľko opatrení. Napríklad jej piloti prestali lietať hlučnejším vrtuľníkom Mi-17, došlo k zmene letových koridorov, určili sa časy na tréningové lety a vrtuľníky lietajú vyššie.