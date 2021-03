Spoločnosť STA upozorňuje obyvateľov Košíc na nočné prelety vrtuľníkov

Košice 10. marca (TASR) – Spoločnosť Slovak Training Academy (STA) upozorňuje obyvateľov košických mestských častí a obcí ležiacich v okolí medzinárodného letiska v Košiciach na nočné prelety vrtuľníkov. V súvislosti s finálnou fázou pilotného kurzu žiada obyvateľov o zhovievavosť. TASR o tom informoval hovorca STA Dušan Tokarčík.



„V uplynulých dňoch sa náš aktuálny pilotný kurz dostal do finálnej fázy a naši inštruktori realizujú práve nácviky nočného lietania, ktoré sú mimoriadne dôležitou súčasťou komplexnej prípravy pilotov vrtuľníkov,“ uviedol s tým, že aktuálna fáza nočného výcviku by mala prebiehať počas najbližších týždňov. Podľa neho jej trvanie nemožno spresniť, a to vzhľadom na počasie, letovú prevádzku či pripravenosť techniky.



Pripomenul, že pre realizáciu nočného výcviku pilotov je nevyhnutná absolútna tma. Podľa jeho slov harmonogram pripravujú štandardne týždeň vopred a lety plánujú na pracovné dni. „Môže sa však stať, že v prípade zlého počasia alebo iných okolností, ak sa plánované lety nemôžu uskutočniť počas pracovného týždňa, tak ich mimoriadne presúvame aj na víkendy. Vždy je to však iba náhrada za neuskutočnené výcvikové lety počas pracovného týždňa,“ vysvetlil. STA dodáva, že pilotný výcvik aktuálne realizujú okrem menších vrtuľníkov aj na vrtuľníkoch typu UH-60 Blackhawk.



Stovky ľudí sa sťažovali na nočné prelety a nadmerný hluk spôsobovaný helikoptérami už niekoľko mesiacov po otvorení výcvikového strediska STA. V roku 2019 vznikla aj petícia. Mesto Košice v uplynulých mesiacoch informovalo, že zaevidovalo desiatky sťažností a žiada úplné zrušenie nočných letov počas sviatkov a dní pracovného pokoja. STA tvrdí, že uskutočnila viacero opatrení a od vlaňajšieho septembra sa napríklad nelieta hlučnejším vrtuľníkom Mi-17, zmenili trasy letov, obchádzajú zastavané územia a vrtuľníky lietajú vyššie. Mesto a STA sa koncom januára dohodli, že letecká akadémia bude magistrát týždenne informovať o aktuálnej intenzite leteckého výcviku.