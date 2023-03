Košice stále nemajú rozpočet, v provizóriu sú najdlhšie od roku 2011

Košice 13. marca (TASR) - Mesto Košice stále nemá schválený rozpočet na tento rok. V provizóriu je tak najdlhšie od roku 2011. Návrh tohtoročného rozpočtu nie je ani v programe utorkového (14. 3.) zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ), zaradený je len bod s názvom "Informácia o pripravovanom návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 – 2025". Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke mesta.



Ako sa uvádza v materiáloch k tomuto bodu rokovania, finančná komisia zasadala k pripravovanému návrhu rozpočtu sedemkrát. "Cieľom zasadnutí bolo hľadať riešenia veľmi nepriaznivej finančnej situácie mesta, možnosti získania ďalších príjmov a stanovenia priorít pri jednotlivých aktivitách rozpočtu," dodáva s tým, že výsledkom bol celkový schodok vo výške takmer 18,6 milióna eur. Rozpočet samosprávy však musí byť vyrovnaný alebo prebytkový.



Magistrát pre TASR uviedol, že primátor Jaroslav Polaček predložil poslancom návrh rozpočtu na tento rok začiatkom vlaňajšieho decembra. Avizoval, že ak nájdu zhodu na jeho finálnej podobe, je pripravený v najbližšom možnom termíne zvolať aj mimoriadne MsZ.



Mesto v uvedených materiáloch pripomína, že počas provizória nemôže poskytovať dotácie na verejnoprospešné služby zo svojho rozpočtu. "Vzhľadom na to, že zároveň platí, že všetky finančné záväzky schválené legislatívou (napríklad zvýšenie miezd), respektíve vyplývajúce zo zmluvných vzťahov sa musia dodržiavať, krytie týchto záväzkov automaticky znamená obmedzenie výdavkov v iných aktivitách tak, aby bol dodržaný základný princíp stanoveného celkového limitu provizória a 1/12 na daný mesiac," vysvetľuje s tým, že je nevyhnutné predložiť vyrovnaný rozpočet so stanovením priorít tak, aby zodpovedali finančným možnostiam mesta.



Košice sú od komunálnych volieb v novembri 2010 v provizóriu deviatykrát. Najdlhšie tak bolo v roku 2011, a to po tom, ako Františka Knapíka vystriedal vo funkcii primátora Richard Raši. Poslanci vtedy rozpočet schválili 19. apríla. Mesto odvtedy nebolo v provizóriu len v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2022.