Starosta košického Starého Mesta žiada o prešetrenie nehody v centre

Košice 11. januára (TASR) - Starosta košického Starého Mesta Igor Petrovčik podal v súvislosti s nebezpečne vyzerajúcou dopravnou nehodou v centre Košíc z 21. decembra 2023 podnet na policajnú inšpekciu aj na okresnú prokuratúru. Domnieva sa, že mohlo dôjsť k trestnému činu všeobecného ohrozenia. Informoval o tom na štvrtkovom brífingu. Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej postupovali policajti podľa zákona.



K nehode došlo večer pri obchodnom centre (OC) na Námestí Osloboditeľov. Ako polícia uviedla, 26-ročný vodič s autom značky Audi dostal šmyk. Najprv prednou, a následne aj pravou a zadnou časťou auta narazil do zábradlia na vyvýšenom ostrovčeku. Kamene, ktoré sa na ostrovčeku nachádzali, sa odrazili do sklenených výplní na budove OC.



"Vozidlo vo vysokej rýchlosti vrazilo do zábradlia. V tesnej blízkosti nehody sa v danom čase na zastávke MHD nachádzali ľudia. Taktiež sa mnoho návštevníkov nachádzalo na vianočných trhoch pred OC, ktoré sú umiestnené v blízkosti miesta nárazu," uvádza Petrovčik v podnete, ktorý podal na okresnú prokuratúru. Časti auta podľa neho lietali niekoľko metrov a doleteli aj na spomínanú zastávku MHD. "Nemôžem sa vyjadriť odborne, ale ako starosta a človek, ktorý to všetko videl, hodnotím, že to nebolo spravodlivé vyhodnotenie nehody," dodal.



Výsledky vyšetrovania podľa Ivanovej preukázali, že vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. "Počas dôkladného dokumentovania dopravnej nehody postupovali policajti v intenciách zákona," doplnila s tým, že vodičovi uložili pokutu 500 eur. Dôvod na na zadržanie jeho vodičského preukazu podľa nej nebol.



"Keďže dopravná nehoda bola na mieste dôkladne zadokumentovaná, vinník dopravnej nehody sa nachádzal na mieste, uloženú blokovú pokutu na mieste vyplatil, prítomnosť alkoholu zistená nebola, úmysel nebol preukázaný, bolo objasňovanie tejto dopravnej nehody ukončené," skonštatovala.