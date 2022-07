Starostka košickej časti kritizuje primátora za nepodpísané uznesenie

Košice 1. júla (TASR) – Starostka košickej mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová kritizuje primátora mesta Jaroslava Polačeka za to, že nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ) o bezplatnej doprave električkami, ktoré prechádzajú touto mestskou časťou. Doprava zadarmo v celej trase linkami 1, 3, 9, R2 a 28 mala byť od júla t. r. do konca augusta budúceho roka pre rekonštrukciu Slaneckej cesty.



"V polovici júna, keď sme to schválili na mestskom zastupiteľstve, pán primátor mesta Polaček dal verejný prísľub, že uznesenie podpíše. Slovo robí chlapa, ale nie v meste Košice," povedala v piatok novinárom starostka a mestská poslankyňa.



Poukázala pritom na to, že rekonštrukcia Slaneckej cesty s dopravnými obmedzeniami má za následky kolóny áut, ale dochádza aj k nehodám a preťaženosti komunikácií vo vnútri sídliska, zhoršenie situácie sa ešte dá čakať výstavbou rýchlostnej cesty R2. "Toto, keď sa všetko skĺbi, tak je to jeden kolaps. My však vieme tomu kolapsu predísť, a to práve takýmito opatreniami, ale keď raz nie je vôľa, a to vedenie nie je takto nastavené, že to nie je preň priorita, tak to nie je priorita," konštatovala. V súvislosti s nákladmi takéhoto opatrenia poukázala na výrazné zvýšenie daní z nehnuteľností a ďalších príjmov mesta. Letný prázdninový čas by podľa nej bol ideálny na zavedenie takéhoto opatrenia s možnými ďalšími úpravami.



Nepodpísanie uznesenia na brífingu kritizovali aj mestskí poslanci Jozef Karabin či Milan Lesňák.



Podľa vyčíslenia Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) by realizácia opatrenia stála 3,37 milióna eur. Magistrát vo štvrtok (30. 6.) informoval, že primátor nemohol na základe viacerých analýz takto prijaté uznesenie podpísať a že postupoval podľa zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy. Svoje rozhodnutie zdôvodnil Polaček aj nevykonateľnosťou uznesenia, viacerými otáznikmi týkajúcimi sa spôsobom vyúčtovania financií za neplatiacich cestujúcich a zhoršujúcim sa finančným stavom DPMK.



"Mrzí nás, že pani starostka si urobila vlastný brífing s dvoma kandidátmi na primátora mesta v čase, keď bol primátor Polaček v Bratislave na oznámení investície automobilky Volvo prinášajúcej tisíce nových pracovných miest. Škoda, že namiesto hľadania spoločných riešení v prospech všetkých obyvateľov, sa spolu s nimi rozhodla zapojiť do veľmi predraženej predvolebnej kampane, ktorá by Košičanov vyšla na 3,4 milióna eur. Ďalšie zadlžovanie a znižovanie príjmov z cestovného pre DPMK považujeme za veľmi nezodpovedný prístup, ktorý môže mať zhoršením kvality verejných služieb výrazne negatívny dopad na život všetkých Košičanov," reagoval magistrát na piatkové vyjadrenia Kovačevičovej.