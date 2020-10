Starostovi košickej MČ Sídlisko KVP potvrdili COVID-19

Košice 16. októbra (TASR) – Pozitívny test na nový koronavírus má aj 31-ročný starosta košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP a zároveň mestský poslanec Ladislav Lörinc. Informoval o tom v piatok večer na sociálnej sieti. Miestny úrad bude od pondelka (19. 10.) úplne zatvorený.



„Nie som si vedomý toho, že by som bol v kontakte s niekým nakazeným. Nikto v mojom bezprostrednom okolí doteraz nebol pozitívne testovaný,“ uviedol s tým, že dodržiaval všetky opatrenia, obmedzil kontakty a nechodil zbytočne do spoločnosti.



Prvé príznaky, ako kašeľ, únava, slzenie očí či bolesť hlavy sa u neho podľa jeho slov prejavili v utorok (13. 10.), neskôr sa k tomu pridali aj zvýšená telesná teplota, sťažené dýchanie či únava. „Hneď po tomto zistení som sa izoloval do dobrovoľnej karantény,“ dodal s tým, že sa cíti choro a vyčerpane.



Ako pre TASR potvrdil, miestny úrad bude od pondelka až do odvolania z preventívnych dôvodov úplne zatvorený. Zamestnanci, ktorí boli so starostom v úzkom kontakte, podstúpia testovanie na nákazu novým koronavírusom.