Technické múzeum a knižnica v Košiciach chcú mať spoločný depozitár

Košice 11. septembra (TASR) - Slovenské technické múzeum (STM) a Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Košiciach chcú mať v jednej z budov Múzea letectva spoločný depozitár. Náklady odhadujú na deväť miliónov eur. Obe inštitúcie v súvislosti s tým v pondelok podpísali memorandum. Hovorí o spoločnom postupe pri stavebnej adaptácii budovy a pri prevádzkovaní depozitára. TASR o tom informovalo STM.



Uvedené inštitúcie by jeho vznikom získali takmer 6000 štvorcových metrov plochy na depozitáre zbierkových predmetov a sklady knižničných fondov. Realizáciou tohto zámeru sa podľa nich výrazne posunie kvalita starostlivosti, no aj verejného sprístupňovania kultúrneho dedičstva.



"Obe naše inštitúcie, a najmä kultúrne dedičstvo, ktoré uchovávame vo svojich zbierkových a knižničných fondoch, dlhodobo trpia nedostatočnými a nevhodnými depozitárnymi priestormi," uviedla generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová s tým, že spoločné depozitáre nie sú novou myšlienkou. "Múzejná obec na Slovensku o tejto forme spoločne využívaných špeciálnych objektov na trvalé uchovanie kultúrneho dedičstva sníva už viac ako desaťročie. STM a ŠVK v Košiciach sa pokúsia ako prvé inštitúcie na Slovensku transformovať tento sen na realitu," dodala.



Pre STM projekt prinesie prvú "zelenú stavbu" v jeho správe a aj možnosť celoročnej návštevníckej prevádzky časti Múzea letectva v Košiciach. ŠVK vďaka projektu presťahuje svoje fondy z nevyhovujúcich budov v centre mesta, čím sa má výrazne zlepšiť ich fyzický stav a ochrana, a získa tiež priestory pre nové dokumenty. Znížením počtu spravovaných objektov sa má zároveň zefektívniť jej činnosť.



"Všade knižnice zápasia s rastúcimi nákladmi na knihy, informačné zdroje a nové technológie a znižujúcim sa rozpočtom. Spoločne využívaný a spravovaný knižničný depozitár je jednou z ciest, ako finančne zefektívniť ochranu a sprístupňovanie uchovávaných dokumentov," povedala riaditeľka ŠVK Darina Kožuchová, podľa ktorej nie sú spoločné depozitáre v oblasti knihovníctva v zahraničí ničím výnimočným. "V tomto prípade ide o netradičné spojenie múzea a knižnice, ale ciele oboch inštitúcií sú rovnaké. Veľká časť z takmer dvojmiliónového fondu našej knižnice konečne nájde svoje miesto v dôstojných priestoroch vybavených modernými skladovacími a bezpečnostnými technológiami," doplnila.



Projekt obe inštitúcie priorizujú v Zásobníku investičných zámerov Ministerstva kultúry SR. Po pridelení financií by mohol byť kompletne zrealizovaný do konca roka 2027.