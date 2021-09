Košickí študenti sa môžu zapojiť do novej literárnej súťaže Via Litera

Košice 8. septembra (TASR) – Študenti stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií sa môžu zapojiť do novej literárnej súťaže Via Litera. Na počesť košického herca a režiséra Petra Raševa ju vyhlásili Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice. TASR o tom za knižnicu informovala Viera Ristvejová.



„Ide o súťaž tak v poézii, ako próze, ktorá má študentom poskytnúť možnosť poodhaliť svoje vnútro a prípadne odovzdať ďalej názory na aktuálne dianie na konkrétne témy. V niektorých prípadoch, okrem získania zaujímavých cien, sa nám možno podarí i naštartovať spisovateľskú kariéru,“ povedala riaditeľka knižnice Kamila Prextová.



Témou prvého ročníka súťaže je KULTeen, kultúra a umenie v živote mladého človeka. Od súťažiacich sa v prácach očakáva prezentácia vnímania mladých na možnosti kultúry v Košiciach, čo ich láka a zaujíma, prípadne čo v meste absentuje.



Autori víťazných prác získajú cenu Petra Raševa a k tomu motivačnú finančnú odmenu vo forme poukážok na nákup kníh. Ako pripomenula bývalá prezidentka košického Rotary Klubu Denisa Sklenárová, Rašev bol jeho zakladajúcim členom. Známy bol tiež z novembrového diania 1989 a fungovania hnutia Verejnosť proti násiliu.



„Sme mesto kultúry, umenie je tu s nami dosť prítomné, preto myšlienka vymyslieť aktivitu ako spomienku na neho rezonovala pomerne často. Veríme, že touto súťažou si Petra Raševa budeme už takto každoročne pripomínať, a to hneď v niekoľkých roliach. Ako výborného herca s nezabudnuteľným hlasom, ako zástupcu novembrovej revolúcie a, samozrejme, ako rotariána,“ uviedla.



Súťaž potrvá do 31. októbra a jej výsledky budú slávnostne vyhlásené v závere roka. Bližšie informácie sú zverejnené na webových stránkach organizátorov.