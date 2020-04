Študenti UVLF sa musia v určenom čase vysťahovať z internátu

Košice 7. apríla (TASR) - Vyučovací proces na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach do konca letného semestra pokračuje len vo forme dištančného vzdelávania. Z tohto dôvodu požiadala univerzita všetkých študentov, ktorí boli ubytovaní v jej študentských domovoch, aby sa odsťahovali. Prvých 150 študentov si prišlo po svoje osobné veci v utorok, informovala TASR hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



Ďalší študenti prídu na rad po veľkonočných sviatkoch v termínoch od 14. do 20. apríla. Opatrenie vyplýva zo súčasnej situácie vzhľadom na hrozbu šírenia nového koronavírusu. "Každý študent má na vysťahovanie sa z izby limit jeden a pol hodiny, ktorý nesmie prekročiť. Pred vstupom do budovy si vo vestibule vydezinfikuje ruky, dostane návleky na obuv a jednorazové rukavice. Rúška musí mať každý vlastné. Harmonogram sme pripravili tak, že v jednom termíne môžu byť na jednej chodbe maximálne štyri osoby," vysvetlil postup riaditeľ Študentských domovov UVLF Jaroslav Hochmann. Všetky podrobnosti týkajúce sa odubytovnia si študenti mohli preštudovať vopred, preto bol každý pripravený a zbytočne sa nezdržiaval.



Postupné sťahovanie sa z oboch budov internátu na Ceste pod Hradovou sa začalo v utorok od rána podľa zoznamov v 15-členných skupinách. "Pri príprave tohto náročného procesu sme mali trošku obavy, pretože ide o veľké skupiny mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska, ale naši študenti nás veľmi milo prekvapili. Prichádzali na odsťahovanie sa v časových intervaloch, ktoré im boli pridelené, netvorili sa rady ani početné skupiny osôb. Potešila nás aj veľká účasť, nečakali sme, že takmer všetci sa dokážu prispôsobiť, zohnať si auto a prísť v pridelených termínoch," skonštatoval Hochmann. Za ústretovosť a trpezlivosť sa poďakovala študentom a ich rodičom aj rektorka UVLF Jana Mojžišová.



Na stredu (8. 4.) je zabezpečená dezinfekcia vestibulov, chodieb a výťahov internátu. Po Veľkej noci by sa malo z neho odubytovať ešte približne 440 študentov.



Všetci slovenskí študenti už podľa hovorkyne univerzity bývajú v miestach svojho trvalého bydliska. V internátoch ostalo len 30 zahraničných študentov z Ukrajiny, Moldavska, Maďarska, Rumunska a Srbska, ktorí sa pre uzavreté hraniciam nevedia dostať domov. O zvieratá, ktoré sú súčasťou viacerých študentských klubov, sa nepretržite stará dvojčlenná služba z radov študentov.