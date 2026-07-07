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Košice sú medzi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028

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Na snímke atmosféra pred Dómom Sv. Alžbety. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice budú o titul súťažiť spolu s mestami Aalborg v Dánsku, Bielsko-Biała v Poľsku, Porto v Portugalsku a Zaragoza v Španielsku.

Autor TASR
Košice 7. júla (TASR) - Mesto Košice sa dostalo medzi piatich finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaz bude vyhlásený 8. októbra v portugalskom meste Guimaraes. TASR o tom informovalo vedenie mesta na utorkovej tlačovej konferencii.

Podľa projektového manažéra Michala Hudáka je postup Košíc výsledkom dlhodobej práce viacerých odborných tímov, mestských organizácií, partnerov a komunít. „Európske hlavné zelené mesto nie je súťaž o najkrajší slogan. Hodnotí sa schopnosť mesta pracovať s dátami, plánovať, zapájať partnerov a premieňať klimatické ciele na konkrétne opatrenia,“ uviedol Hudák s tým, že mesto podľa neho uspelo preto, lebo dokázalo preukázať výsledky v rôznych oblastiach.

Košice budú o titul súťažiť spolu s mestami Aalborg v Dánsku, Bielsko-Biała v Poľsku, Porto v Portugalsku a Zaragoza v Španielsku.

„Košice sa nedostali medzi finalistov preto, lebo o sebe povedali, že sú zeleným mestom, ale dostali sme sa do finále preto, lebo naše projekty, dáta, partnerstvá, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení,“ objasnil primátor mesta Jaroslav Polaček a zhodnotil, že postup Košíc medzi finalistov súťaže je veľkým európskym uznaním. Zdôraznil, že zelená politika mesta má byť predovšetkým praktická a zrozumiteľná pre obyvateľov.

V hodnotení sa podľa neho sleduje sedem oblastí, a to kvalita ovzdušia; voda; biodiverzita, zelené plochy, udržateľné využívanie územia; odpady a cirkulárna ekonomika; hluk; zmierovanie klimatickej zmeny a siedma je adaptácia na klimatickú zmenu.

Európska komisia tento titul udeľuje mestám s viac ako 100.000 obyvateľmi za výnimočné výsledky v oblasti udržateľnosti.

Cena Európske hlavné zelené mesto povzbudzuje mestá, aby sa stali zelenšími a čistejšími a zlepšili kvalitu života svojich obyvateľov. Posudzujú sa najmä už dosiahnuté výsledky, kvalita dát, systémové opatrenia a reálne investície, nielen budúce plány.

V roku 2025 titul Európske hlavné zelené mesto získalo mesto Vilnius.
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