Oprava cesty a chodníkov v košickej časti Sever prinesie obmedzenia
Autor TASR
Košice 9. septembra (TASR) - So súvislou opravou cesty a chodníkov na ulici Za štadiónom v košickej mestskej časti (MČ) Sever sa začne v stredu (10. 9.) ráno. Stavebné práce budú až do konca novembra rozdelené do niekoľkých etáp. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že motoristi sa musia pripraviť na niektoré dopravné obmedzenia.
„V úvodnej etape bude až do 22. septembra uzavretý zhruba 100-metrový úsek od križovatky s Kavečianskou cestou až po Za štadiónom 12. V nasledujúcej etape nebude možné medzi 22. septembrom až 15. októbrom prejsť ďalším úsekom od Za štadiónom 12 až po križovatku s Turistickou ulicou,“ uvádza mesto.
V ďalších etapách bude od 15. októbra do 25. novembra zjednosmernený úsek od križovatky Čermeľská cesta po križovatku Turistická. „Znamená to, že z Turistickej ulice nebude možné doprava odbočiť na Čermeľskú cestu. Po skončení týchto etáp dôjde v závere novembra k 24-hodinovej uzávere celej ulice Za štadiónom, počas ktorej pribudne na cestu posledná vrstva asfaltu,“ dodáva magistrát.
Obyvatelia blízkych domov budú môcť počas uzávery využívať parkovacie miesta na ploche medzi križovatkou s Turistickou ulicou a Čermeľskou cestou. Chodci sa aj naďalej môžu presúvať po existujúcom chodníku, ktorý nebude uzavretý.
Mesto Košice pripomína, že v závere augusta začalo s ďalšou etapou súvislých opráv ciest a priľahlých chodníkov za takmer šesť miliónov eur. V súčasnosti je možné nájsť robotníkov a stavebné mechanizmy v MČ Juh na časti Rastislavovej ulice od križovatky s Kukučínovou po križovatku s ulicou Milosrdenstva a na vnútornej Americkej triede v MČ Sídlisko Ťahanovce.
