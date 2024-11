Ťahanovská vodná záhrada by mala pomôcť pri výdatných zrážkach

Košice 25. novembra (TASR) - V košickej mestskej časti Ťahanovce by mala vzniknúť Ťahanovská vodná záhrada. Prispieť má k riešeniu problémov v dôsledku častých výdatných zrážok v svahovitom kopcovitom teréne. Ide o súčasť spoločného cezhraničného projektu s maďarským mestom Níreďháza. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Obe mestá získali na projekt finančný príspevok z eurofondov dokopy necelých 963.000 eur. Celkové oprávnené výdavky pre mesto Košice sú vo výške 850.487 eur. Z toho tvorí príspevok z Európskej únie 680.400 eur. Spolufinancovanie Košíc dosahuje osem percent.



"V zelenom páse námestia medzi kostolom a obecnou studňou na Ťahanovskej ulici má vzniknúť dažďová záhrada. Cieľom je spomalenie a zadržanie odtoku prirodzene padajúcej dažďovej vody a vody gravitačne pritekajúcej z ciest a zo spevnených plôch, z uličiek a okolitého terénu, umožnenie postupného vsakovania do vrchnej 'zelenej' vrstvy a podpovrchových vrstiev," uvádza mesto.



Projekt pod skratkou AquaUrban je zameraný na inovatívne riešenia v súvislosti so zadržiavaním, spracovaním a s využitím dažďovej vody, ktorá sa niekedy vyskytuje náhle a vo veľkom množstve pri prívalových dažďoch. "Hlavným cieľom je podporiť udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou, zachytávanie vody a zlepšenie biodiverzity v mestskom prostredí s cieľom prispôsobiť sa zmene klímy," dodáva magistrát.



Na projekte budú v oboch partnerských mestách participovať výskumnou a odbornou činnosťou aj miestne univerzity. Bude takisto vytvorený model simulácie efektu opatrení na ochranu proti bleskovým povodniam. V podobe 2D a 3D animovanej vizualizácie má poukázať na efekt súčasného stavu protipovodňových opatrení aj plánovaných opatrení.