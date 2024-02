V Košiciach odoberú vzorky pre podozrenie na výskyt Legionelly

Košice 21. februára (TASR) - Košický mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) má v stredu naplánovaný odber troch vzoriek z technologických zariadení na Sídlisku Ťahanovce. Reaguje tak na informácie o podozrení na výskyt baktérie Legionella v potrubiach.



TEHO v súčasnosti eviduje jeden prípad výskytu Legionelly, o ktorom sa od správcu zásobovaného objektu na sídlisku Kuzmányho dozvedeli ešte koncom minulého roka. Všetky vzorky odobrané z piatich miest okruhu výmenníkovej stanice, z ktorej je zásobovaný byt s výskytom baktérie, boli negatívne. "V histórii spoločnosti neevidujeme žiadny prípad výskytu Legionelly. V poslednom období sme nijako nemenili režim prevádzky našich technologických zariadení. Nepredpokladáme, že by k jej množeniu dochádzalo v potrubiach v správe TEHO," uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Jaroslav Tkáč.



Pripomína, že na dodávke teplej vody sa okrem rozvodov TEHO podieľajú aj rozvody v správe správcovských spoločností, ako aj rozvody v bytoch užívateľov. Zo spŕch a kohútikov, ktoré dlhší čas neboli používané, odporúčajú odpúšťať vodu raz týždenne a nechať ju tiecť niekoľko minút. Zároveň je potrebné udržiavať sprchové hlavice a vodovodné kohútiky čisté a bez slizov, povlakov a usadenín.



Legionellu v pitnej vode nezaznamenala ani Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS). "Baktérii sa najlepšie darí v teplej vode s teplotou medzi 25 °C - 45 °C, ktorú však vodárenské spoločnosti nedodávajú. Z uvedených dôvodov môžeme len konštatovať, že za premnoženie baktérií rodu Legionella nemôže vodárenská spoločnosť," povedala vedúca útvaru chemicko-technologických činnosti VVS Nataša Riganová.



Vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Veronika Tarkovská pre TASR potvrdila, že od začiatku minulého roka evidujú k utorku (20. 2.) v Košiciach päť sporadických prípadov legionelózy bez vzájomnej epidemiologickej súvislosti.



Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura ani Detská fakultná nemocnica v Košiciach v súčasnosti neevidujú pacientov hospitalizovaných s týmto ochorením.



Mestská časť (MČ) Sídlisko Ťahanovce minulý týždeň vyzvala obyvateľov, ktorí mali po rozbore vody vo svojom vodovodnom systéme preukázanú baktériu Legionella, aby kontaktovali miestny úrad. Podľa MČ sa to týka najmä obyvateľov Čínskej a Pekinskej ulice.



Legionely sú baktérie, ktoré sú všeobecne rozšírené vo vodných ekosystémoch v prírode. V umelom prostredí sa môžu rozmnožovať hlavne pri nesprávnej údržbe vodovodných rozvodných systémov. Môžu vyvolať ochorenie legionelóza, ktoré sa šíri vdýchnutím infikovaných vodných aerosólov, teda mikroskopických kvapôčok vody. Legionelóza môže prebiehať ako pontiacka horúčka (mierne ochorenie bez zápalu pľúc) alebo legionárska choroba (život ohrozujúca pneumónia). Toto zriedkavé bakteriálne ochorenie pľúc vlani prepuklo v poľskom meste Rzeszów.