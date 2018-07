Košice: Témou kontrolného dňa MET boli aj podnety od občanov

Na Magistrát mesta Košice sa obrátili viacerí obyvatelia mesta s požiadavkou premiestniť semafor v blízkosti krajského súdu na Štúrovej ulici.

Košice 19. júla (TASR) – Úsek od Žižkovej ulice po odbočku na Toryskú bude v plnom profile aj pre mestskú hromadnú dopravu sprejazdnený koncom júla. Na štvrtkovom kontrolnom dni to potvrdili zástupcovia zhotoviteľa a investora Modernizácie električkových tratí (MET) v Košiciach s tým, že práce pokračujú podľa harmonogramu.



„Aktuálne máme kompletne položené všetky koľajnice, kompletizujeme trakčné vedenia, robia sa skúšky a prvý augustový týždeň sa chceme pustiť do komunikácií na kruhovej križovatke Moldavská," uviedol riaditeľ košického závodu Eurovia SK Štefan Bálint.



Ako mesto Košice informuje na svojej webovej stránke, témou kontrolného dňa boli aj podnety od občanov. Na Magistrát mesta Košice sa obrátili viacerí obyvatelia mesta s požiadavkou premiestniť semafor v blízkosti krajského súdu na Štúrovej ulici, ktorý aktuálne zasahuje do chodníka. „Mesto Košice je v rokovaní s Ministerstvom spravodlivosti SR a s krajským súdom, keďže pozemok je vo vlastníctve krajského súdu, aby ľudia mohli komfortne prejsť cez cestu a nehrozilo im nebezpečenstvo," uviedol viceprimátor poverený zastupovaním košického primátora Martin Petruško. Neďaleko od spomínaného stĺpa je aj reklamný pútač, ktorý je vo vlastníctve mesta. Magistrát prisľúbil, že preň nájde vhodnejšie miesto, aby neobmedzoval chodcov.



Ďalšou pripomienkou občanov bola dažďová voda stojaca na cestných komunikáciách pri spoločenskom pavilóne a na Komenského ulici pri Úrade Košického samosprávneho kraja. „Požiadal som odbor dopravy na magistráte, aby danú vec promptne preveril a aby sme čo najskôr našli riešenie," povedal Petruško. Tiež dodal, že pri novovzniknutej zastávke pre električky na Štúrovej ulici pribudne aj priechod pre chodcov.



V rámci modernizácie električkových tratí sa budú meniť kryty, ktoré slúžia na prekrytie ovládania výhybiek na obratisku Božena Němcová. Stáva sa totiž, že po prejazde autobusom MHD po čase dochádza k ich preliačeniu. Magistrát informoval, že zhotoviteľ prisľúbil nápravu a ich výmenu za také, ktoré každodennú záťaž vydržia.