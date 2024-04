Košice testujú nový spôsob úhrady za parkovanie

Košice 17. apríla (TASR) - Mesto Košice spustilo prevádzku dvoch inteligentných platobných terminálov na úhradu jednorazového parkovného prostredníctvom bezkontaktnej platby kartou. Umiestnené sú v Parku Moyzesova na ulici Pri jazdiarni. Informuje o tom magistrát na sociálnej sieti.



Oba platobné terminály umožňujú úhradu parkovného pre tarifné pásmo N, v ktorom sa nachádzajú. Terminál po zadaní evidenčného čísla vozidla (EČV), ku ktorému je vydaná bonusová karta, automaticky vypočíta cenu za parkovanie so zľavou 25 percent.



"Obsluha terminálu je jednoduchá. Stačí sa dotknúť dotykovej obrazovky, ktorá sa rozsvieti a následne zadať EČV. Nasleduje výber spôsobu zaslania potvrdenia o úhrade parkovného (bez potvrdenia, potvrdenie formou SMS, digitálny lístok na e-mail) a výber dĺžky parkovania. Následne už len stačí uhradiť sumu platobnou kartou," uvádza.



Mesto pripomína, že doba spoplatnenia v tarifnom pásme N je od pondelka do piatka od 7.30 do 18.00 h, pričom nezľavnená cena za hodinu parkovania predstavuje 0,60 eura. Maximálna denná sadzba predstavuje sumu tri eurá.



Bližšie informácie o parkovaní v Košiciach možno nájsť na webovej stránke parking.kosice.sk.