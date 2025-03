Košice testujú stroj s laserovým čistením budov od grafity

Košice 27. marca (TASR) - Košická mestská časť Staré Mesto v týchto dňoch testuje stroj na odstraňovanie grafity zo stien a fasád budov. Moderná metóda využíva laserový lúč na odparenie farby zo sprejov, pričom je presná a šetrná k povrchu. Informoval o tom starosta Igor Petrovčik, ktorý so svojim zástupcom Vladimírom Eperješim novinárom vo štvrtok prezentoval spôsob čistenia postriekanej steny budovy miestnej časti vedľa Sobášnej siene.



Podľa Petrovčika ide o najekologickejšiu formu odstraňovania grafity, ktorá je zároveň rýchla a účinná bez poškodenia povrchu plochy. „Tento antigrafitový stroj je naša nová vízia v boji proti vandalizmu a zabezpečí to, aby naše budovy v uliciach vyzerali lepšie. Momentálne pracujeme na aplikácii, ktorá by zjednodušila obyvateľom monitorovanie znečistených plôch grafity,“ uviedol starosta. Túto formu vandalizmu označil ako jeden z hlavných problémov, ktorým mestská časť čelí.



Stroj je podľa neho dočasne, zhruba na mesiac až dva zapožičaný na testovanie od súkromnej spoločnosti. Manipulácia stroja je jednoduchá a obsluhovať ho bude vyškolený pracovník z hospodárskej správy. Miestny úrad už konzultoval takéto použitie aj s pamiatkarmi. „Pevne verím, že keď sa potvrdí, že je to v súčasnosti to najlepšie na čistenie fasád, tak aj na základe rozhodnutia našich staromestských poslancov sa nám podarí vyčleniť v rozpočte dostatočné financie na to, aby sme si vedeli takýto stroj obstarať,“ povedal Petrovčik.



Daný stroj sa pritom používa primárne na zváranie. „Jednoduchou úpravou sa dá urobiť tak, aby sa s ním dali čistiť takéto povrchy,“ uviedol Eperješi. Na rôzne povrchy pritom podľa neho funguje iná frekvencia a ide o nastavenie stroja aj v závislosti od použitej farby. Odhadol, že rádovo sa cena takéhoto prístroja pohybuje od 30.000 do 60.000 eur v závislosti od výkonu a veľkosti.



Na možnosť využitia zváracieho stroja na čistenie od farieb prišiel Eperješi podľa vlastných slov náhodou pri práci. Vysvetlil, že pri zváraní sa používa lúč sústredený na jeden bod, pri jeho rozšírení s výmenou šošovky sa zníži jeho sila a dokáže odstraňovať farby z povrchov. „Výmenou šošoviek a usmernením lúča inak dokážem prakticky zo zváračky urobiť 'čističku',“ skonštatoval.