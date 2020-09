VIDEO: Tradičné ľudové ornamenty prezentuje výstava v Galérii ÚĽUV

Košice 9. septembra (TASR) - Pestrosť a čaro ornamentu v tradičnej ľudovej kultúre približuje aktuálna výstava Srdcom zdobené v košickej Galérii Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva zachovaných predmetov používaných na území Slovenska, ako aj aktuálne možnosti ich využitia. Výstava bude prístupná do začiatku budúceho roka.



Ornament predstavuje výzdobu tvorenú jednotlivým motívom či sústavou motívov, ktoré dekorujú akýkoľvek predmet a materiál. Ornamenty mali viacero funkcií - ozdobnú, účelovú alebo symbolickú. Ľudovú ornamentiku ovplyvňovali rôzne slohové prúdy – najviac renesancia, stopy zanechali aj barok a rokoko, mnohé rastlinné štylizované prvky sú pravdepodobne orientálneho pôvodu.





Kurátorkami výstavy sú Libuša Jaďuďová a Michaela Škodová. "K jej realizácii nás viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov od odevu až po veci každodennej spotreby je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti," uviedli.



Na výstave možno vidieť geometrické, rastlinné, zoomorfné a antropomorfné motívy, ktoré sa vo viacerých obmenách a variáciách vyskytujú takmer vo všetkých materiálových skupinách, ako je textil, keramika alebo drevo. "Veríme, že sa nám podarilo poukázať na jedinečnosť a nádheru ľudových ornamentov ako cenných inšpiračných zdrojov, ktoré môžu poslúžiť širokej verejnosti ako dôveryhodné východisko pri tvorbe v umeleckej či záujmovej sfére," konštatovali kurátorky.



Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok Múzea ľudovej kultúry v Stupave a z dielní súčasných výrobcov, ako sú Peter Lužák, Jana Majerská, Oľga Obertová či Katarína Žiak.



Reinštaláciu výstavy otvorili v priestoroch galérie na Mäsiarskej ulici ešte 5. marca s tým, že trvať mala do 25. septembra. Pre opatrenia proti pandémii nového koronavírusu však bola dočasne neprístupná. "Vzhľadom na okolnosti budeme výstavu predlžovať do začiatku roka 2021," potvrdil v stredu pre TASR manažér podujatí ÚĽUV Košice Peter Szeman. Súčasťou septembrovej ponuky sú aj komentované prehliadky v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.