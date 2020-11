Tretine zdravotných sestier v UNLP dorovnajú platy podľa zákona

Košice 12. novembra (TASR) – Tretine zdravotných sestier v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice zvýšia mzdu. Nový manažment nemocnice identifikoval skupinu sestier, ktoré boli doposiaľ odmeňované len podľa starých interných smerníc nemocnice, a nie podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. "Na nezrovnalosti a rozpor so zákonom sme prišli po tom, ako sme preverili viac než 1000 platových výmerov zdravotných sestier," oznámil vo štvrtok generálny riaditeľ UNLP Vladimír Grešš.



Všetky zdravotné sestry by podľa nemocnice mali byť odmeňované spravodlivo. "Tento nepochopiteľný, nezákonný stav sme zdedili po predchodcoch. Dorovnáme túto nespravodlivosť z minulosti. Naše sestry sa dočkajú svojej spravodlivej výplaty už tento mesiac," uviedol výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.



Ako ďalej informovala nemocnica, 40 percentám ambulantných sestier sa zvýšia mzdy v rozmedzí od 40 do 212 eur s tým, že celkové mesačné náklady tak stúpnu zhruba o 19.000 eur. Štvrtina sestier pri lôžku bude mať zvýšený plat o viac ako 40 eur, čo mesačné náklady pre nemocnicu zvýši o viac než 10.800 eur.



Najskôr sa kontrolovali platy ambulantných sestier. "Pokiaľ ide o ambulantné sestry, príprava podkladov a kompletná úprava ich osobnej agendy si vyžiadala viac než dva mesiace preverovania a kontrolovania personálnych podkladov každej jednej zdravotnej sestry. Všetkým pripravíme nové pracovné náplne, ktoré súvisia s úpravou mzdy tak, aby boli v súlade so zákonom," konštatovala vedúca odboru ošetrovateľstva UNLP Lucia Boháčová.



V krátkom čase sa upravia platy aj sestrám pri lôžku, ihneď po kontrole ich personálnych podkladov. V UNLP v súčasnosti pracuje 249 ambulantných a 830 zdravotných sestier pri lôžku. Počty zdravotných sestier sa nemocnici uplynulé mesiace darí mierne stabilizovať. Za obdobie máj - september prijali 48 sestier, pričom 24 sestier rozviazalo pracovný pomer. Za plynulý rok UNLP prijala do pracovného pomeru 52 sestier, ale až 73 sestier ho ukončilo.



"Dedičstvo z minulých rokov je plne v zodpovednosti našich predchodcov, my sme situáciu začali okamžite riešiť tak, aby každá naša sestra bola odmeňovaná spravodlivo, za svoju prácu, vzdelanie, prax a skúsenosti. UNLP bude podporovať vzdelávanie sestier, aby sme mali dostatočný počet sestier špecialistiek. Predpokladáme, že nároky na vyššie mzdy tak budú aj ďalej rásť," uviedol Paulo.



Zamestnanci nemocnice dostanú aj prémie z finančných prostriedkov, ktoré vyčlenila vláda za prvú vlnu pandémie. Rada riaditeľov UNLP rovnako rozhodla o pridelení odmien všetkým zdravotníkom, ktorí pracujú priamo v COVID zónach.