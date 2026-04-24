< sekcia Regióny
Košice udelia 8.mája zamestnancom voľno
V rámci konsolidácie sa 8. máj a 15. september tohto roku zrušili ako dni pracovného pokoja, no sviatkom zostali.
Autor TASR
Košice 24. apríla (TASR) - Mesto Košice udelí väčšine svojich zamestnancov 8. mája pracovné voľno s náhradou mzdy. V tento deň bude otvorených sedem základných škôl (ZŠ) a 15 materských škôl (MŠ) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že prioritou mesta zostáva zabezpečenie základných služieb pre obyvateľov.
„Dňa 8. mája 2026 nastúpia do práce len tí zamestnanci mesta, ktorí zabezpečujú nevyhnutnú prevádzku kompetencií mesta alebo tí, u ktorých má výkon práce v tento deň preukázateľný ekonomický význam. Všetkým, ktorí v ten deň budú pracovať, patrí príplatok za prácu vo sviatok v súlade so Zákonníkom práce. Prípadne je možné po dohode čerpať náhradné voľno, a to výlučne so súhlasom zamestnanca,“ uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
Z dôvodu zabezpečenia poskytovania služieb občanom bude podateľňa a kancelária prvého kontaktu otvorená od 8.00 do 12.00 h. Do práce pôjdu aj príslušníci mestskej polície a vybraní zamestnanci mestských podnikov pracujúci v nepretržitých prevádzkach. Linky MHD budú 8. mája premávať podľa cestovných poriadkov platných počas dní školských prázdnin. V klasickom režime bude otvorená zoologická záhrada aj zariadenia športovej infraštruktúry v meste.
Mesto Košice pripomína, že ako najväčší školský úrad na Slovensku je zriaďovateľom 98 škôl a školských zariadení. Informovalo, že viaceré ZŠ udelia 8. mája riaditeľské voľno. Výchovno-vzdelávací proces by mal fungovať v siedmich ZŠ a v prevádzke bude aj 15 MŠ. Ďalších 42 bude zatvorených. Dvere v uvedený deň zostanú zatvorené aj na všetkých piatich základných umeleckých školách a v centre voľného času.
„Desiatky rodičov nám počas prieskumov v našich MŠ avizovali, že 8. mája budú musieť byť v práci. Z tohto dôvodu sme podľa záujmu rodičov ponechali v prevádzke niektoré MŠ, ktoré pôjdu v takzvanom prázdninovom režime. To znamená, že ich v rámci zberných tried budú môcť využiť aj deti z iných MŠ, ktoré budú v tom čase zatvorené,“ spresnila vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková.
V rámci konsolidácie sa 8. máj a 15. september tohto roku zrušili ako dni pracovného pokoja, no sviatkom zostali. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. V prípade, ak by všetci zamestnanci mesta Košice išli v uvedených dňoch do práce, pre Košice by to znamenalo zvýšenie mzdových nákladov približne o 1,2 milióna eur.
„Sme jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Košiciach. Máme spolu 6500 zamestnancov, z ktorých 3835 pracuje v školách a školských zariadeniach. Vyše milión eur, ktoré vďaka týmto opatreniam ušetríme, investujeme v tomto roku radšej do opravy chodníkov a cestnej infraštruktúry, z čoho budú mať osoh všetci Košičania,“ dodal primátor Jaroslav Polaček.
