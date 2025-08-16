< sekcia Regióny
Košice ukončili modernizáciu osvetlenia za 1,5 milióna eur
Vymenili aj niektoré pôvodné stožiare verejného osvetlenia.
Autor TASR
Košice 16. augusta (TASR) - Mesto Košice dokončilo projekt modernizácie, rekonštrukcie a výmeny prvkov sústavy verejného osvetlenia za vyše 1,5 milióna eur. Ako uvádza na svojej webovej stránke, prinieslo to lepšiu kvalitu osvetlenia, vyššiu bezpečnosť chodcov a motoristov. Pribudli aj nabíjacie stanice pre elektromobily.
„Na Jantárovej, Popradskej, Triede KVP a v okolí krematória sa pôvodné výbojkové svietidlá vymenili a doplnili za 365 moderných a úsporných smart LED svietidiel. Úspora nákladov na elektrinu, ktorú výmena priniesla, je na úrovni 35 - 40 percent,“ uvádza.
Vymenili aj niektoré pôvodné stožiare verejného osvetlenia. Vo všetkých lokalitách takisto vymenili zemné káblové vedenia, ktoré boli v havarijnom stave. Na stožiare vo všetkých lokalitách postupne lepia štítky s QR kódmi, ktoré slúžia na rýchle a jednoduché nahlásenie nefunkčného osvetlenia alebo inej poruchy. Po naskenovaní QR kódu pomocou mobilného telefónu sa otvorí kontaktný formulár na nahlásenie poruchy. Zároveň sa k hláseniu automaticky priradí konkrétny stožiar, ktorého štítok bol naskenovaný.
„V rámci modernizácie sa vymenilo aj sedem rozvádzačov verejného osvetlenia za nové smart rozvádzače s diaľkovým riadením, čo umožňuje ich diaľkovú správu a ovládanie,“ spresnilo mesto s tým, že sa tak dá monitorovať funkčnosť svietidiel, riadiť a nastavovať ich na diaľku či znižovať alebo zvyšovať intenzitu osvetlenia pre každé svietidlo zvlášť.
Čo sa týka nabíjacích staníc, dve pribudli na parkovisku medzi bytovými domami na Jantárovej 8 a 10, dve na parkovisku na Rosnej ulici a ďalšie dve na Drábovej ulici. Ďalšia nabíjacia stanica je na parkovisku pri krematóriu. „Skôr, ako budú môcť motoristi nabíjacie stanice využívať, musíme zabezpečiť ich prevádzkovateľa, na čom sa už pracuje. Zároveň plánujeme budovať nabíjacie stanice aj na ďalších sídliskách,“ dodal primátor Jaroslav Polaček.
