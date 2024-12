Košice ukončili prvú etapu výstavby polopodzemných kontajnerov

Košice 18. decembra (TASR) - Prvú etapu výstavby polopodzemných kontajnerov v Košiciach ukončili v stredu v mestskej časti (MČ) Nad jazerom. Za posledné tri mesiace tak v ôsmich veľkých MČ postupne vzniklo dokopy 19 takýchto kontajnerovísk. Na niektorých z nich by malo pribudnúť aj osvetlenie. TASR o tom informovalo mesto Košice.



Stanovištia s polopodzemnými kontajnermi pribudli vo vytypovaných lokalitách MČ Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom, Sever, Sídlisko KVP, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto a Západ. Výstavba ďalších stanovíšť bude pokračovať v jarných mesiacoch. "Prvé polopodzemné kontajnery sú už hotové a do konca jari budeme mať v Košiciach 40 moderných stanovíšť. Vďaka tomu by odpad zo zberných nádob už nemal končiť na zemi a rozhádzaný po okolí a nemali by sa k nemu dostať ani hlodavce. Verím, že väčší objem nádob na triedené zložky prispeje aj k vyššej miere triedenia odpadu," povedal primátor Jaroslav Polaček.



Projekt realizuje v spolupráci s mestom Košice a MČ spoločnosť Kosit. Celkové náklady predstavujú sumu jeden milión eur, pričom výstavbu financuje práve uvedená firma. Doteraz sa preinvestovalo 450.000 eur. "Výstavba polopodzemných kontajnerov je v súlade s požiadavkami moderného odpadového hospodárstva a predstavuje udržateľné riešenie pre zlepšenie verejných priestranstiev," dodal generálny riaditeľ spoločnosti Marián Christenko.



Cieľom projektu je nahradiť existujúce kontajneroviská, ktoré zaberajú veľkú plochu napríklad na úkor parkovacích miest. Mesto pripomína, že moderné polozapustené nádoby na odpad pôsobia estetickejšie, sú aj odolnejšie voči vandalizmu a prispejú k eliminácii zápachu.