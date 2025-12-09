< sekcia Regióny
Košice ukončili súvislé opravy ciest a chodníkov v štyroch úsekoch
Do skvalitnenia dopravnej infraštruktúry, komunikácií cyklochodníkov, mostov a MHD v Košiciach plánuje mesto v ďalších dvoch rokoch investovať vyše 500 miliónov eur.
Autor TASR
Košice 9. decembra (TASR) - Mesto Košice v uplynulých dňoch ukončilo súvislé opravy ciest a priľahlých chodníkov v štyroch úsekoch, ktoré boli predmetom zákazky za takmer šesť miliónov eur. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že v súvislých opravách bude pokračovať aj v nasledujúcom roku.
Rekonštrukciu komunikácií mala na starosti spoločnosť Cesty Košice. „Od konca augusta vyfrézovali pôvodný asfalt, vymenili obrubníky, uličné vpuste a vyasfaltovali nové chodníky a komunikácie v rámci prvej časti I. etapy Rastislavovej ulice a Cintorínskej ulice v mestskej časti (MČ) Juh, ulice Za štadiónom v MČ Sever a vnútornej Americkej triedy v MČ Sídlisko Ťahanovce,“ uvádza magistrát.
Na jarné mesiace roka 2026 sa presunulo dokončenie súvislej opravy druhej časti I. etapy na Rastislavovej a niektoré terénne úpravy pri opravenej komunikácii na ulici Za štadiónom.
Primátor Jaroslav Polaček doplnil, že v nasledujúcom roku sa uvažuje o oprave časti Jedlíkovej, Zbrojničnej a Puškinovej ulice. „Po dokončení prvej etapy Rastislavovej ulice plánujeme druhú etapu súvislej opravy tejto ulice až po križovatku s Alejovou ulicou. Pôjde o prvú etapu rekonštrukcie Popradskej od Triedy KVP po Moskovskú,“ uviedol s tým, že pripravujú aj opravu ulice Protifašistických bojovníkov a ďalšie projekty.
Do skvalitnenia dopravnej infraštruktúry, komunikácií cyklochodníkov, mostov a MHD v Košiciach plánuje mesto v ďalších dvoch rokoch investovať vyše 500 miliónov eur.
Rekonštrukciu komunikácií mala na starosti spoločnosť Cesty Košice. „Od konca augusta vyfrézovali pôvodný asfalt, vymenili obrubníky, uličné vpuste a vyasfaltovali nové chodníky a komunikácie v rámci prvej časti I. etapy Rastislavovej ulice a Cintorínskej ulice v mestskej časti (MČ) Juh, ulice Za štadiónom v MČ Sever a vnútornej Americkej triedy v MČ Sídlisko Ťahanovce,“ uvádza magistrát.
Na jarné mesiace roka 2026 sa presunulo dokončenie súvislej opravy druhej časti I. etapy na Rastislavovej a niektoré terénne úpravy pri opravenej komunikácii na ulici Za štadiónom.
Primátor Jaroslav Polaček doplnil, že v nasledujúcom roku sa uvažuje o oprave časti Jedlíkovej, Zbrojničnej a Puškinovej ulice. „Po dokončení prvej etapy Rastislavovej ulice plánujeme druhú etapu súvislej opravy tejto ulice až po križovatku s Alejovou ulicou. Pôjde o prvú etapu rekonštrukcie Popradskej od Triedy KVP po Moskovskú,“ uviedol s tým, že pripravujú aj opravu ulice Protifašistických bojovníkov a ďalšie projekty.
Do skvalitnenia dopravnej infraštruktúry, komunikácií cyklochodníkov, mostov a MHD v Košiciach plánuje mesto v ďalších dvoch rokoch investovať vyše 500 miliónov eur.