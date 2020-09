Košice ukončili väčšinu tohtoročných investičných akcií na školách

Košice 2. septembra (TASR) – Mesto Košice na tento rok naplánovalo celkovo 91 investičných akcií na školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za necelé štyri milióny eur. Ako informuje na svojej webovej stránke, väčšinu z nich ukončili, alebo sú tesne pred svojim záverom. Vo viacerých prípadoch po verejných obstarávaniach čakajú na podpis zmluvy so zhotoviteľom alebo na samotnú realizáciu.



V záverečnej fáze sú aj práce na 45-ročnej Základnej škole Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v mestskej časti (MČ) Nad Jazerom. „Takmer polovica rozpočtu mesta ide do vzdelania. Investujeme do opráv škôl, výmeny striech alebo zlepšovania kvality výučby v triedach. Tu na Jenisejskej stojí budova školy na veľmi nestabilnom podloží a najmä prízemie bolo v katastrofálnom stave,“ povedal primátor Jaroslav Polaček počas tohtotýždňového kontrolného dňa.



Riaditeľka školy Zdenka Figurová pripomenula, že vlani v lete zrekonštruovali školskú kuchyňu a jedáleň. Tentoraz ide o obnovu tried. Podľa jej slov evidovali opakované sťažnosti rodičov aj učiteľov. „Najmä steny sme mali v hroznom stave a okná boli prichytené skrutkami, aby nevypadli na deti. Triedy boli zbúrané až do obvodových a nosných múrov, kopalo sa až do dvojmetrovej hĺbky. Vyzeralo to tu ako v zákopoch, no vymenila sa aj kanalizácia a triedy majú aj nový interiér,“ uviedla s tým, že rekonštrukcia má byť hotová v piatok (4. 9.). Investícia do tejto ZŠ predstavuje takmer 300.000 eur.



V uvedenej MČ pôjde v tomto roku na modernizáciu škôl takmer 900.000 eur. Obnovuje sa aj materská škola (MŠ) na Jenisejskej ulici, kde odstraňujú rôzne statické poruchy v školskej jedálni za necelých 330.000 eur. Medzi ďalšie investičné akcie patrí oprava strechy na ZŠ Galaktická či termoregulačné práce v MŠ na Azovskej ulici.



Primátor vyzdvihol aj zhruba 15 až 20-percentné úspory pri investíciách do škôl prostredníctvom transparentných verejných obstarávaní. Zmenou tiež prešla celková koncepcia školského stravovania. „Potraviny sme začali obstarávať centrálne, čo znamená ročnú úsporu okolo pol milióna eur,“ dodal.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je 34 ZŠ. V novom školskom roku 2020/2021 ich má navštevovať približne 16.000 žiakov, z toho 2100 prvákov.