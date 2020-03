Univerzitná nemocnica L. Pasteura kontroluje prichádzajúcich pacientov

Košice 17. marca (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice začala s kontrolou pacientov, ktorí idú do nemocnice. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Ivana Vaněková s tým, že v utorok zároveň spustili testovanie pacientov s podozrením na nový koronavírus formou drive-in. Od piatka (13. 3.) vrátane pondelka (16. 3.) prostredníctvom laboratórnej diagnostiky na ochorenie COVID-19 vyšetrili vzorky od 84 pacientov.



Záchytné miesta na kontrolu pacientov prichádzajúcich do nemocnice zriadili v oboch areáloch UNLP. „Kontrolovať sa bude teplota, klinické príznaky a cestovateľská anamnéza pacienta. Po tomto vyšetrení určia odborníci ďalší postup,“ spresnila v súvislosti s hrozbou nákazy novým koronavírusom.



Čo sa týka testovania pacientov s podozrením na nákazu formou drive-in, testovaní budú len tí, ktorí sa predtým telefonicky nahlásia na regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Epidemiológ ich na toto vyšetrenie odporučí a týkať sa bude len pacientov, ktorí sa do nemocnice vedia dopraviť vlastným autom,“ dodala s tým, že zdravotnícky personál odoberie pacientovi vzorku priamo v aute v areáli nemocnice. Do projektu sa zapojili aj študenti posledných ročníkov medicíny. „Žiadame širokú verejnosť, aby na toto vyšetrenie nechodila na základe vlastného rozhodnutia. Pacientom, ktorí v ten deň nebudú kontaktovaní nemocnicou, nebude vzorka odobraná,“ doplnila Vaněková.



Prostredníctvom diagnostického procesu na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie vyšetrili od 13. do 16. marca vrátane vzorky od 84 pacientov. Počas uplynulého víkendu k prvému diagnostickému stroju pribudol ďalší. „Tieto vzorky teda vieme aj interne skontrolovať,“ spresnila s tým, že výsledok testovania je známy v priebehu troch až štyroch hodín, závisí to od počtu spracovávaných vzoriek. Pracovisko je podľa Vaněkovej pripravené poskytovať výsledky dvakrát denne a v prípade potreby aj počas nočnej prevádzky, čo by znamenalo trikrát počas 24 hodín. „Za predpokladu, že pri dodávke izolačných a diagnostických setov nebudú uprednostňované súkromné laboratória, nemáme problém spracovávať okolo 130 vzoriek denne,“ uviedla hovorkyňa.