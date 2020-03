Košická UNLP zastavuje takmer všetky operácie

Košice 11. marca (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach od dnes až do odvolania zastavuje plánované hospitalizácie a operácie okrem onkologických a akútnych pacientov. K opatreniu došlo z dôvodu nutnosti zabezpečenia voľných lôžkových a personálnych kapacít pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.



"Zároveň odporúčame maximálne redukovať aj plánované ambulantné vyšetrenia - preventívne prehliadky, poradne a podobne, ktoré znesú odklad," uviedla hovorkyňa. Nemocnica podľa nej berie celú situáciu v súvislosti s hrozbou novým koronavírusom veľmi zodpovedne a vážne.



V UNLP je hospitalizovaný jeden pacient s potvrdenou nákazou novým koronavírusom, jeho stav je stabilizovaný s tendenciou k zlepšeniu. Nemocnica v utorok informovala, že na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) v súvislosti s podozrením na nákazu vyšetrili celkovo viac ako 70 ľudí, z toho hospitalizovali do 20 z nich.



"Bol by som rád, aby ľudia nezatajovali cestovateľskú anamnézu a namiesto osobnej návštevy našej kliniky či telefonovania do nemocnice využívali infolinku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Musíme sa predovšetkým venovať našim pacientom. Neopodstatnené telefonáty aj návštevy nám výrazne sťažujú pracovné podmienky," uviedol primár KICM Martin Novotný. Pripomenul, že ľudia s pozitívnou cestovateľskou anamnézou majú byť 14 dní v domácej karanténe.