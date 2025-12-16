< sekcia Regióny
Košice upozorňujú na nepriechodné úseky v Ťahanovskom lese
Odstraňovanie kalamity si vyžiada približne dva mesiace.
Autor TASR
Košice 16. decembra (TASR) - Niektoré úseky Ťahanovského lesa sú dočasne nepriechodné, upozorňujú na to Mestské lesy Košice. Návštevníkov žiadajú, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť, vyhli sa pri svojich aktivitách v prírode kalamitným plochám a rešpektovali výstražné informácie a pokyny lesníckeho personálu.
„V dôsledku nedávneho nepriaznivého počasia došlo tiež k sústredenému výskytu vývratov a polomov stromov v Ťahanovskom lese - lokalita pri dobývacom priestore ‚KERKO‘. Z tohto dôvodu sú dotknuté lesné porasty dočasne nepriechodné,“ uvádzajú na sociálnej sieti s tým, že odstraňovanie kalamity si vyžiada približne dva mesiace. Ukončenie prác odhadujú vo februári nasledujúceho roka.
Informácie o výskyte polomov, vývratov, prípadne inak nebezpečných a nestabilných stromov možno zasielať e-mailom na melesko@meles.kosice.sk, prípadne prostredníctvom podnetov cez webovú stránku košických mestských lesov.
