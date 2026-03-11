< sekcia Regióny
Košice upozorňujú na zmenu obchádzky počas opravy Rastislavovej ulice
Dôvodom zmeny v smere z centra mesta do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice je zvýšenia bezpečnosti a komfortu motoristov.
Autor TASR
Košice 11. marca (TASR) - Mesto Košice upozorňuje na zmenu obchádzkovej trasy v súvislosti s opravou Rastislavovej ulice. Dôvodom zmeny v smere z centra mesta do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice je podľa neho zvýšenia bezpečnosti a komfortu motoristov.
„Obchádzková trasa povedie z Rastislavovej ulice doľava na ulicu Milosrdenstva, z ktorej vodiči odbočia na Južnú triedu. Na križovatke pri Rybe odbočia doprava na Rastislavovu ulicu, po ktorej budú pokračovať po križovatku s Gemerskou, kde bude obchádzka smerovať cez Šoltésovú a Mudroňovu, z ktorej sa vodiči dostanú do areálu UNLP,“ uvádza na sociálnej sieti.
Obchádzková trasa v smere do centra mesta zostáva nezmenená. Motoristi odbočia z Rastislavovej ulice na Šoltésovú a budú pokračovať cez ulicu Milosrdenstva, z ktorej sa vrátia späť na Rastislavovu.
Stavebné práce na Rastislavovej ulici sa v úseku od križovatky s ulicou Milosrdenstva po križovatku s Gemerskou začali v nedeľu (8. 3.), trvať majú do konca apríla. Práce so sebou prinášajú kompletnú uzáveru uvedeného úseku.
