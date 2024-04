Úrad košickej mestskej časti Sídlisko KVP už funguje štandardne

Košice 30. apríla (TASR) - Úrad košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP funguje od apríla opäť v štandardnom režime. V ďalších šetriacich opatreniach však MČ pokračuje. Zároveň vyhlásila verejnú zbierku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MČ Ivana Palaiová.



Ako pripomenula, MČ prijala začiatkom februára tohto roka vyše 20 šetriacich opatrení pre zlú finančnú situáciu v dôsledku nevyplatenia podielových daní od mesta Košice v závere vlaňajška. Medzi nimi bolo aj obmedzenie úradných hodín miestneho úradu a skrátenie úväzkov zamestnancov na 80 percent. V takomto režime fungovali počas februára a marca. "Tieto opatrenia mali svoj význam, priniesli úsporu. Z dlhodobého hľadiska však neboli udržateľné. Od tohto mesiaca je už úrad verejnosti riadne k dispozícii od pondelka do piatka a úväzky pracovníkov sú opäť 100-percentné," uviedla.



Podľa jej slov sú však naďalej v platnosti ostatné šetriace opatrenia a MČ sa snaží obmedzovať svoje výdavky iba na nevyhnutné veci. "Stále sú pozastavené všetky akcie, na ktoré nemáme finančné krytie od sponzorov alebo z externých zdrojov. Street art festival - Creative streets, ktorý bude od 6. do 13. mája, je jedinou udalosťou, ktorú schválilo miestne zastupiteľstvo, a na ktorú ako MČ poskytneme finančnú podporu," spresnila s tým, že bez podpory z externých zdrojov by si ju nemohli dovoliť zorganizovať.



Palaiová dodala, že MČ sa aj napriek nepriaznivej finančnej situácii snaží zachovať tradíciu organizovania podujatí. Preto vyhlásili verejnú zbierku. "Keďže sme v rámci podmienok platformy museli špecifikovať konkrétny účel, vybrali sme si jedno z našich najvýznamnejších podujatí - Vianoce na KVP, aby sme nič neponechali na náhodu. Finančné prostriedky, ktoré ušetríme z nášho vlastného rozpočtu, môžeme následne presunúť na iné udalosti alebo projekty," doplnila.