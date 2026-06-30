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Košice určili 14 obvodov, voliť sa bude 51 mestských poslancov
Najviac poslancov si budú voliť v mestskej časti (MČ) Západ, a to osem.
Autor TASR
Košice 30. júna (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom utorkovom mimmoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak po novom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch.
Najviac poslancov si budú voliť v mestskej časti (MČ) Západ, a to osem. Nasleduje MČ Dargovských hrdinov so šiestimi poslancami. Po päť poslancov si budú voliť v MČ Staré Mesto, Sídlisko KVP, Juh a Nad jazerom. Po štyroch poslancoch by si mali voliť v MČ Sever a Sídlisko Ťahanovce.
Dokopy troch poslancov by si mali voliť obyvatelia MČ Krásna, Vyšné Opátske a Košická Nová Ves a spolu dvoch na Luníku IX a v Myslave. Jedného kandidáta si budú vyberať obyvatelia MČ Kavečany, Ťahanovce a Džungľa. Rovnako dokopy jedného zástupcu v MsZ budú mať aj obyvatelia MČ Pereš, Lorinčík a Poľov, ďalej Barca a Šebastovce a takisto jedného mestského poslanca si zvolia v MČ Šaca.
Podľa schváleného materiálu sú základnými východiskovými údajmi na účely určenia volebných obvodov počty obyvateľov v jednotlivých MČ. „Pri celkovom počte obyvateľov s trvalým pobytom v meste Košice 229.644 tak na jeden poslanecký mandát v MsZ pripadá priemerný počet obyvateľov 4502,82 (1/51 z celkového počtu obyvateľov),“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Riaditeľ magistrátu Marcel Čop pripomenul, že mesto muselo zareagovať na legislatívne zmeny. Snažilo sa pritom zohľadniť historické skutočnosti aj odporúčania verejného ochrancu práv. „Veľké MČ by malo zastupovať 42 poslancov, malé deväť,“ povedal.
Parlament koncom apríla tohto roka schválil novelu zákona o meste Košice. Smerovať má k tzv. racionalizácii počtu mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. O zmenách v územnom členení Košíc by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, od roku 2030 sa počet MČ automaticky zníži na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. Súčasťou novely je aj vytvorenie tretieho viceprimátora Košíc, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu na akýkoľvek iný počet. Novela takisto hovorí o zvýšení počtu mestských poslancov zo 41 na 51.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Najviac poslancov si budú voliť v mestskej časti (MČ) Západ, a to osem. Nasleduje MČ Dargovských hrdinov so šiestimi poslancami. Po päť poslancov si budú voliť v MČ Staré Mesto, Sídlisko KVP, Juh a Nad jazerom. Po štyroch poslancoch by si mali voliť v MČ Sever a Sídlisko Ťahanovce.
Dokopy troch poslancov by si mali voliť obyvatelia MČ Krásna, Vyšné Opátske a Košická Nová Ves a spolu dvoch na Luníku IX a v Myslave. Jedného kandidáta si budú vyberať obyvatelia MČ Kavečany, Ťahanovce a Džungľa. Rovnako dokopy jedného zástupcu v MsZ budú mať aj obyvatelia MČ Pereš, Lorinčík a Poľov, ďalej Barca a Šebastovce a takisto jedného mestského poslanca si zvolia v MČ Šaca.
Podľa schváleného materiálu sú základnými východiskovými údajmi na účely určenia volebných obvodov počty obyvateľov v jednotlivých MČ. „Pri celkovom počte obyvateľov s trvalým pobytom v meste Košice 229.644 tak na jeden poslanecký mandát v MsZ pripadá priemerný počet obyvateľov 4502,82 (1/51 z celkového počtu obyvateľov),“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Riaditeľ magistrátu Marcel Čop pripomenul, že mesto muselo zareagovať na legislatívne zmeny. Snažilo sa pritom zohľadniť historické skutočnosti aj odporúčania verejného ochrancu práv. „Veľké MČ by malo zastupovať 42 poslancov, malé deväť,“ povedal.
Parlament koncom apríla tohto roka schválil novelu zákona o meste Košice. Smerovať má k tzv. racionalizácii počtu mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. O zmenách v územnom členení Košíc by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, od roku 2030 sa počet MČ automaticky zníži na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. Súčasťou novely je aj vytvorenie tretieho viceprimátora Košíc, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu na akýkoľvek iný počet. Novela takisto hovorí o zvýšení počtu mestských poslancov zo 41 na 51.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.