Urgentný príjem UNLP v Košiciach po požiari opäť sprevádzkovali

Košice 29. júna (TASR) – Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice na Rastislavovej ulici, budovu ktorého zasiahol požiar, opäť slúži všetkým pacientom. Funkčný je aj heliport na letecký prevoz pacientov. Informovalo o tom v utorok vedenie nemocnice.



Požiar, ktorý vznikol vo štvrtok 17. júna krátko po 15.00 h, odstavil z prevádzky celý šesťposchodový objekt vrátane heliportu. Niekoľko dní tak zdravotnú starostlivosť traumatologickým pacientom poskytovali len na urgentnom príjme nemocnice na Triede SNP.



„Priestory urgentného príjmu na prízemí boli po požiari a jeho následnej likvidácii zasiahnuté vodou a premočené. Odstraňovanie následkov si tu vyžiadalo predovšetkým vysušenie priestorov, ale aj rozsiahlu opravu elektroinštalácie, ktorá bola kompletne vyradená,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ján Slávik. Po minulotýždňových sanačných prácach potvrdil, že výška škody sa pohybuje na úrovni pol milióna eur.



Okrem urgentného príjmu uviedli do prevádzky aj oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a čiastočne aj kliniku úrazovej chirurgie. Práve na jej septickom oddelení na prvom poschodí vypukol požiar. Jeho príčiny stále vyšetrujú, preto sa nemocnica zatiaľ v tejto veci nechce vyjadrovať.



„Cez víkend sme otvorili testovaciu prevádzku budovy. Predchádzali jej všetky revízie potrebné na znovuotvorenie tejto časti nemocnice. Takisto už na heliporte pristával záchranársky vrtuľník s prvými traumatologickými pacientmi,“ povedal výkonný riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa. Ubezpečil, že sprevádzkované priestory sú bezpečné a hygienické. Na poschodí, kde vypukol požiar, prebiehajú ešte podľa neho dodatočné obhliadky poisťovacích firiem. Snahou nemocnice bude čo najskoršia rekonštrukcia, hľadajú sa na to zdroje.



Prednosta kliniky úrazovej chirurgie Miroslav Kitka uviedol, že následkom požiara je prakticky zničené jedno septické oddelenie, ktoré je mimo prevádzky. „Teraz pracujeme v takom úspornom režime, lebo nemáme k dispozícii všetky priestory. Klinika má za normálnych okolností 100 postelí, teraz máme sotva 40,“ uviedol. V prípade potreby lôžok sú pritom v zálohe aj niektoré voľné oddelenia.



Z takmer 60 evakuovaných pacientov po požiari bola už väčšina prepustená do domácej starostlivosti, komplikovanejšie prípady sa vrátili na pôvodné pracoviská na Rastislavovu ulicu. Evakuácia pri požiari sa týkala aj niekoľkých pacientov v umelom spánku napojených na dýchacie prístroje. Tým museli v tom čase zabezpečiť náhradné kyslíkové bomby a previezť ich do okolitých nemocníc.



Šesťpodlažnú budovu s urgentným príjmom a klinikami odovzdali do užívania pred siedmimi rokmi. Projekt aj s najmodernejším prístrojovým vybavením stál viac než 26,5 milióna eur, spolufinancovala ho Európska únia. Pod jednu strechu sa tak spojili traumatologické ambulancie, lôžková časť kliniky úrazovej chirurgie, pracoviská kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a operačný trakt.