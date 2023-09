Úsmev ako dar premenil bývalú škôlku na sociálne nájomné byty

Košice 20. septembra (TASR) - Zrekonštruovaný objekt bývalej materskej školy premenený na sociálne nájomné bývanie v stredu slávnostne otvorilo občianske združenie Úsmev ako dar v košickej mestskej časti Pereš. Svoj domov v ňom nájdu štyri rodiny v núdzi s celkovo 12 deťmi.



Štyri dvojizbové byty majú približne po 50 štvorcových metrov. Mesto poskytlo združeniu opustený objekt na Krompašskej ulici na 25 rokov za symbolickú sumu.



"Bývajú tu rodiny, ktoré už prešli určitým procesom a ako-tak stoja na vlastných nohách. Buď sú to rodiny jednorodičovské, alebo úplné, kde aspoň jeden z rodičov je pracujúci. To bývanie je dostupné aj výškou nájmu, vychádza na 200 až 300 eur mesačne a rodiny sú schopné si ho samy uhradiť," priblížil za Úsmev ako dar manažér sociálneho bývania pre rodinu a deti Radoslav Dráb. Ide o bývanie so sprevádzaním, keď podporu rodinám poskytuje odborný tím, kde je sociálny pracovník či psychológ.



Rekonštrukcia objektu s podporou sponzorov vyšla podľa Drába na 185.000 eur. "Úrad vlády SR prispel 28.000 eur na dokončenie diela, ostatné prostriedky sú doslova vyžobrané od individuálnych darcov, zo zbierok verejných, cirkevných alebo od partnerov," povedal. Poukázal pritom na zlú situáciu na Slovensku, kde mnoho rodín ohrozených chudobou prichádza o svoje bývanie, resp. nezvláda platiť komerčný nájom. "Nám týždenne zaklope na naše dvere 20 takýchto rodín a nie sme schopní pomôcť každému, aj my sa dostávame na hranicu limitov," skonštatoval. Združenie podľa neho požiada mesto Košice o poskytnutie ďalších šiestich spustnutých bytov, ktoré chce svojpomocne zrekonštruovať a premeniť na sociálne bývanie pre rodiny v núdzi.



Mesto Košice podľa primátora Jaroslava Polačeka vybralo objekt bývalej materskej školy v Pereši, ktorá bola desať rokov opustená, pre možnosť sociálneho bývania. "My sme túto budovu ponúkli Úsmevu ako dar na 25 rokov za symbolických 100 eur," povedal. Mestskí poslanci o prenájme rozhodli ešte v decembri 2021.



Samospráva chystá obnovu mestských bytov, ktoré sú v zlom stave. Mestský bytový podnik podľa primátora budúci týždeň začína s rekonštrukciou prvých štyroch z desiatich plánovaných bytov. "Verím, že do konca roka by mohli byť pripravené dva byty v mestskej časti Západ a dva na sídlisku Dargovských hrdinov, do ktorých sa budú môcť nasťahovať ďalšie štyri rodiny," dodal Polaček.



Úsmev ako dar v súčasnosti na Slovensku pomáha 323 rodinám vyrovnať sa s rôznymi situáciami a spúšťa novú verejnú finančnú zbierku s názvom Rodina sa počíta.