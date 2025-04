Košice uspeli v EÚ s projektom na manažment verejných budov

Košice 28. apríla (TASR) - Mesto Košice bude pomocou európskych zdrojov realizovať projekt, ktorý má za cieľ efektívne identifikovať, spravovať a prestavať nevyužité alebo zle využívané verejné budovy. Celkový rozpočet je 6.080.000 eur, projekt potrvá 42 mesiacov s oficiálnym začiatkom v októbri tohto roka. Informovali o tom predstavitelia mesta a zapojených mestských organizácií.



„Nielen mesto, ale aj štát spravuje v našom meste takmer 2500 budov a my dnes vieme, že mnohé budovy alebo priestory v nich sú buď prázdne, alebo zle využité. Vďaka umelej inteligencii vsadíme tieto budovy do výskumného prostredia, z ktorého budeme zisťovať, čo by v nich malo byť a boli aj správne energeticky využité,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. V procese posudzovania využitia objektov budú zapojení aj obyvatelia mesta. Podľa odhadov sú v meste zhruba tri percentá budov, ktoré sú veľmi málo využívané alebo využívané so zlým účelom.



Vzniknúť má digitálny nástroj pre manažment verejných budov, a na košickom magistráte aj samostatné oddelenie na tento účel. „Chceli by sme vytvoriť digitálny nástroj pre mesto, aby vedelo lepšie spravovať svoj majetok a využívať ho účelom, ktorý je pre danú lokalitu najvhodnejší,“ povedala riaditeľka Creative Industry Košice (CIKE) Ivana Hanusovská. Pri identifikovaní stavu budov a ich potenciálu budú využité aj satelitné snímky a mobilné mapovanie. Pilotná transformácia bude zahŕňať nedostatočne využívanú budovu na Hlavnej 57.



Inovatívny projekt s názvom SAM-SUD pripravilo mesto Košice v spolupráci s partnermi CIKE, K13, Východným pobrežím, Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), spoločnosťami Geodetica a Kajo. Finančnú podporu získali z programu Európskej mestskej iniciatívy, pričom bol vybraný medzi 20 najúspešnejšími projektmi zo 120 v rámci Európy. Košický magistrát informoval, že na Slovensku boli v histórii iniciatívy podporené len dva projekty a obe získalo mesto Košice. Prvým bol projekt Košice 2.0.