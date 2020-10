UVLF prechádza na dištančnú formu výučby

Košice 13. októbra (TASR) – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach rozhodla od utorka o prechode na dištančnú formu výučby, a to v súvislosti so zhoršovaním sa vývoja pandémie nového koronavírusu. „Nariadenie rektorky UVLF je platné do odvolania, minimálne do 2. novembra 2020,“ informovala o tom TASR hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



Nariadenie sa týka všetkých študijných programov a foriem štúdia. Jedinou výnimkou sú študenti šiesteho ročníka študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a „general veterinary medicine“ – štúdia v anglickom jazyku, ktorí dokončia praktickú výučbu na školskej farme v malých skupinách s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Následne ich už čaká individuálna príprava na záverečné skúšky. Ďalšie vyučovanie v online priestore sa bude realizovať podľa rozvrhu.



„Študenti s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch, sú počas dištančnej formy štúdia povinní dočasne opustiť študentské domovy. Urobiť tak musia do 15. októbra. Zahraniční študenti ostávajú v internátoch v sprísnených hygienických podmienkach,“ uviedla Bobriková. Počas doby vysťahovania sa študentom zníži poplatok za ubytovanie na 50 percent. Ak študenti budú mať záujem o ubytovanie pred štátnymi skúškami, budú sa musieť preukázať negatívnymi testmi na COVID-19 nie staršími ako 48 hodín. V univerzitnej školskej jedálni sa bude vydávať strava len v balíčkoch.



Univerzita pripravila elektronický formulár pre študentov i zamestnancov na hlásenie karantény. Poskytne údaje o tom, kto bol v karanténe do prerušenia prezenčnej výučby, ale bude zbierať údaje aj po prechode na dištančnú formu. Škole by mal dávať reálny prehľad o aktuálnej zdravotnej situácii študentov i zamestnancov.



„K dnešnému dňu má univerzita 13 pozitívne testovaných študentov. Medzi zamestnancami zatiaľ nie je žiadny pozitívne testovaný,“ doplnila hovorkyňa.