Košice už v tomto roku nedofinancujú DPMK

Košice 15. decembra (TASR) - Mesto Košice už v tomto roku nedofinancuje svoj dopravný podnik. Vo štvrtok o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Podľa generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Padyšáka budú musieť prijať úsporné opatrenia. Nevylúčil, že by sa mohli dotknúť aj cestujúcej verejnosti.



DPMK ešte v septembri žiadal mesto o dofinancovanie v sume 6,42 milióna eur. Poslanci v novembri odsúhlasili pre DPMK približne 4,45 milióna eur. Primátora Jaroslava Polačeka požiadali, aby na decembrové MsZ zaradil do rozpočtu návrh na dofinancovanie DPMK tak, ako dopravný podnik žiadal. "Uvedené uznesenie nie je možné realizovať z ekonomických dôvodov. Mesto nemá k dispozícii voľné zdroje v takej výške," uviedol magistrát. Poslanci tak vo štvrtok napokon iba vzali na vedomie informáciu o dofinancovaní DPMK v roku 2022 a primátora požiadali, aby zabezpečil v programovom rozpočte na rok 2023 dofinancovanie preukázanej strany DPMK za tento rok.



"Je to škoda pre DPMK, musíme sa vyrovnať s touto situáciou. Vidíme, že mesto vôbec nemá finančné prostriedky, musíme sa aj my s tým vnútorne vysporiadať," povedal pre TASR Padyšák s tým, že prijmú úsporné opatrenia. "Na základe podrobnej analýzy zistíme, ktoré opatrenia sú nevyhnutné a tie prijmeme," uviedol.



DPMK zdôvodňoval potrebu dofinancovania výpadkom tržieb, poklesom počtu cestujúcich i nárastom cien. Tvrdil, že mesto opakovane informoval o nedostatočnej výške schváleného príspevku na krytie prevádzkových nákladov. Vo svojej žiadosti uviedol, že ak nedôjde k dofinancovaniu, budú ohrozené úhrady dodávateľom, mzdy zamestnancov, splátky úverov, a tým aj plynulý chod a bezpečnosť premávky MHD. Upozornil tiež, že by mohlo dôjsť k obmedzeniu až prerušeniu MHD v Košiciach.