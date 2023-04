Košice uzavreli zmluvy na nákup troch autobusov na zemný plyn

Košice 12. apríla (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v závere marca uzavrel zmluvy s českou firmou SOR Libchavy na nákup troch autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Dokopy budú stáť 978.500 eur. Vyplýva to zo zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv, ktoré podpísali na základe výsledkov verejného obstarávania (VO).



Zákazka bola rozdelená na dve časti. Predmetom tej prvej bolo dodanie nového, mestského, nízkopodlažného CNG kĺbového autobusu s dĺžkou 18 metrov. Cena za tento autobus po vyhodnotení VO predstavuje 409.500 eur. Druhú časť tvorili dva CNG autobusy dlhé 12 metrov. Cena jedného dosahuje 284.500 eur, spolu tak budú stáť 569.000 eur. Nákup nízkoemisných autobusov má byť financovaný prevažne z eurofondov.



DPMK vyhlásil VO najskôr vlani októbri. Keďže zistili porušenie zákona o VO, zákazku zrušili a v novembri vyhlásili novú súťaž, do ktorej sa okrem spoločnosti SOR Libchavy zapojili ešte ďalší dvaja uchádzači.



Hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková pre TASR uviedla, že uvedené tri CNG autobusy by do výpravy mohli byť zaradené v závere tohto roka.