Košice uzavrelo zmluvu s víťazom súťaže návrhov na mestské centrum

Košice 14. marca (TASR) - Mesto Košice uzavrelo zmluvu s víťazom urbanistickej súťaže na nové mestské centrum. Podľa nej má svoj návrh dopracovať do podoby overovacej urbanistickej štúdie. Ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), cena za dielo dosahuje 108.000 eur.



Návrh štúdie má ideovo vychádzať z víťazného súťažného návrhu, z Konceptu Územného plánu z roku 2018 a Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice z roku 2015 v znení jej aktualizácie z roku 2022, ktoré boli aj podkladom na vypracovanie súťažného návrhu, ako aj z doručených pripomienok na workshope a výstupov dopravného modelovania.



Okrem textovej časti má obsahovať aj výkresy limitov, širších či majetkovoprávnych vzťahov, komplexný urbanistický návrh v mierke 1 : 2000, schému verejného dopravného a technického vybavenia, ochrany prírody a tvorby krajiny, ako aj urbanistické detaily riešenia minimálne troch vybraných verejných priestorov i vizualizácie územia.



Podľa CRZ zmluva o dielo nadobudla účinnosť 1. marca. Hrubopis má byť mestu odovzdaný do 120 dní od prevzatia pokynu od mesta a čistopis do 60 dní.



Mesto vyhlásilo medzinárodnú urbanistickú súťaž Košice - Hornád, Nové mestské centrum v závere roka 2021. Architekti, ktorí sa do nej zapojili, riešili územie s výmerou 124 hektárov pri rieke Hornád, a to medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou. Súťaž vyhodnotili v polovici roka 2022. Jej víťazom sa stala projekčná kancelária gogolák + grasse z Prahy.



Podľa mesta môže projekt v najbližších desaťročiach zmeniť tvár celého centra Košíc a v zanedbanej lokalite, kde sú zväčša priemyselné areály, môže vzniknúť moderná štvrť.