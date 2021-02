V košickom Arcuse zomrelo na COVID-19 ďalších sedem klientov

Košice 1. februára (TASR) – Počas uplynulého víkendu zomrelo v Špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov Arcus v Košiciach ďalších šesť klientov, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19. V pondelok podľahol vírusu ďalší klient, potvrdil Úrad Košického samosprávneho kraja. Celkovo tak evidujú v zariadení 25 úmrtí na toto ochorenie.



Vo štvrtok 28. januára sa v zariadení konalo opätovné testovanie PCR testami. Zo 120 testovaných klientov a zamestnancov pozná k pondelku výsledok 60 z nich. K doposiaľ pozitívnym prípadom pribudlo 21 nakazených klientov a jeden zamestnanec. Aktuálne tak má pozitívny test na COVID-19 102 klientov a 51 zamestnancov.



Krízové riadenie v Arcuse zriadilo koncom minulého týždňa infolinku, na ktorej poskytuje príbuzným informácie o stave klientov. "Rozumieme, že príbuzní našich klientov majú obavy o svojich blízkych. Preto sa snažíme vylepšiť komunikáciu tak, aby boli informovaní pravidelne. Doposiaľ príbuzní volali do zariadenia, od utorka ich budeme kontaktovať aj aktívne," uviedol Vojtech Hintoš, dočasne poverený vedením zariadenia. Osobitne vyčlenený personál podľa neho každé ráno preverí aktuálny zdravotný stav klienta a následne bude informovať rodinu. "Vzhľadom na to, že v zariadení je viac než 100 pozitívne testovaných, prosíme príbuzných o trpezlivosť. Robíme, čo je v našich silách, aby sme stabilizovali situáciu a zároveň boli k dispozícii aj rodinám našich klientov," dodal Hintoš.



Počas víkendu bol klientom aj zamestnancom zariadenia k dispozícii psychológ, zabezpečuje sa aj prítomnosť kňazov. Predseda KSK Rastislav Trnka vyzdvihol mimoriadny výkon zamestnancov, ktorí sa starajú o klientov a sú k dispozícii 24 hodín denne, pričom prichádzajú na sedemdňové turnusy. "Som rád, že krízovému riadeniu sa podarilo zabezpečiť aj osobné vyšetrenie klientov lekármi, ktorí sú zazmluvnení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tomto zariadení," konštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Snahou KSK je naďalej zabezpečiť dostatočný počet zdravotníckeho personálu. V pondelok prišli do zariadenia traja zamestnanci z Domova sociálnych služieb Via Lux z košickej Barce, štyria zamestnanci zo zariadenia Lumen v Trebišove a traja pracovníci z humanitárnej organizácie ADRA.