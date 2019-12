V košickom centre mesta dočasne pribudlo ruské koleso

Košice 4. decembra (TASR) – Dominantou tohtoročných Košických rozprávkových Vianoc bude 32 metrov vysoké takzvané ruské kolo, ktoré je umiestnené v centre mesta. Ako informuje magistrát na svojej webovej stránke, jeho stavba trvala štyri dni a v prevádzke bude od štvrtka (5. 12.) do 6. januára 2020.



Povolenie na zabratie verejného priestranstva vydalo mesto spolu s príslušnými orgánmi. Bezpečnosť a funkčnosť atrakcie podľa magistrátu potvrdzuje aj jeho nová revízna správa spred mesiaca. „V spolupráci s mestskou políciou budú okolo kolesa umiestnené zábrany, ktoré zabezpečia, aby sa do priestoru v blízkosti atrakcie nemohli dostať autá a nebola tak ohrozená prevádzka ani bezpečnosť návštevníkov ruského kola. Rovnako prevádzkovateľ súhlasil s obmedzením hlučnosti a s prispôsobením atrakcie celkovému dizajnu Košických rozprávkových Vianoc,“ uvádza mesto.



Podľa neho po dohode s partnermi zo súkromnej a verejnej sféry časť partnerských príspevkov atrakcie poputuje na charitatívnu zbierku Primátorský punč. Výťažok z nej bude rozdelený medzi Arcidiecéznu charitu Košice, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, DOMKO - Domov sociálnych služieb v Košiciach a ETP Slovensko.



„Už pred rokom som sa vyjadril, že Košické rozprávkové Vianoce potrebujú po 25 rokoch nový impulz. Z tohto dôvodu sme pripravili viacero noviniek. Nielenže budeme viac dbať na čistotu, poriadok alebo bezpečnosť návštevníkov, no pribudnú nám aj viaceré atrakcie, ako sú ruské kolo alebo verejné klzisko v mestskom parku, ktoré už onedlho takisto plánujeme spustiť,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.



Počas podujatia, ktorého súčasťou sú aj vianočné trhy, sa budú podľa magistrátu konať aj súťaže o bezplatné jazdy. Jedna potrvá približne päť minút. V kabínkach ruského kola sa naraz dokáže voziť 144 ľudí.