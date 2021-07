V grantovej výzve Fondu zdravia mesta Košice uspelo 34 projektov

Košice 31. júla (TASR) – Spolu 34 zo 45 projektov uspelo v tohtoročnej grantovej výzve Fondu zdravia mesta Košice, ktorá bola zameraná na prevenciu a podporu zdravia, respektíve zdravé prostredie na školách. Správna rada fondu vyčlenila úspešným žiadateľom na ich projekty celkovo viac ako 45.000 eur. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Jednotlivé projekty získajú finančnú podporu do výšky 1500 eur. Žiadatelia sa zároveň museli zaviazať, že minimálne desať percent z výšky dotácie budú tvoriť aj ich vlastné finančné zdroje.



Maximálnu dotáciu vo výške 1500 eur dostala napríklad ZŠ Kežmarská 30 na projekt „Šplhanie Kežmarčiat“ zameraný na vybudovanie pyramídy na šplh a lezenie. Vzniknúť má netradičné ihrisko na športové a oddychové aktivity, ktoré budú využívať nielen deti a mládež zo školy, ale aj z okolitých bytoviek a domov. Rovnakú dotáciu dostalo okrem iných aj Občianske združenie Inak obdarených na projekt Krásy Slovenska cez bariéry. Cieľom je, aby rodiny s ťažko zdravotne postihnutou mládežou prostredníctvom niekoľkodňových výletov spoznávali prírodu na Slovensku.



„Viaceré materské, základné a aj stredné školy v Košiciach uspeli s projektmi, kde chcú zrevitalizovať svoje átrium alebo vonkajšie priestory na to, aby v nich mohli vytvoriť mobilné učebne,“ uvádza mesto. Fond zdravia mesta Košice prispel aj Centru voľného času na Orgovánovej ulici na projekt Liečivé včielky. Propagovať má prevenciu a podporu zdravia štyrmi výchovno-vzdelávacími programami a tiež má vzniknúť mini náučný chodník s informačnými tabuľami o včelích produktoch a maketou rezu úľa pri včelnici v záhrade Nataša nad Starou sladovňou. Granty pôjdu aj na organizovanie táborov.



Uvedený fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Cieľom fondu je aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu jeho obyvateľov.