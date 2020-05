V hniezde záchrany v Košiciach našli novonarodeného chlapčeka

Košice 22. mája (TASR) – Novonarodeného chlapčeka v dobrom zdravotnom stave našli zamestnanci Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice v hniezde záchrany. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.



„V stredu (20. 5.) o 12.15 h našim zdravotníkom na neonatologickom oddelení v areáli na Rastislavovej ulici začala signalizácia oznamovať, že do nášho hniezda záchrany niekto vložil dieťa. O pár minút neskôr už bola chlapčekovi poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť,“ uviedla.



Dieťa malo pri preberaní 2360 gramov a 45 centimetrov. Podľa primárky oddelenia Ivety Kostelníkovej je jeho predpokladaný vek päť až šesť dní. „Tým, že svet stále trápi nový koronavírus a my nevieme, kde sa bábätko narodilo, odobrali sme mu aj vzorky na vyšetrenie ochorenia COVID-19. Našťastie, boli negatívne,“ dodala.



Podľa nemocnice zdravotníci po nájdení bábätka kontaktovali sociálnu sestru, ktorá následne postúpi túto informáciu matričnému úradu a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý má niesť zodpovednosť za umiestnenie bábätka do náhradnej rodiny. Ako Vaněková pripomenula, jeho biologickí rodičia už nemajú možnosť cez nemocnicu získať ho späť, v prípade záujmu musia komunikovať s uvedeným úradom.



Hniezdo záchrany funguje v UNLP od roku 2005. Spolu doň priniesli 17 detí, z toho 11 chlapcov a šesť dievčat. Naposledy sa tak stalo 30. júla 2018.